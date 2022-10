Srbské volejbalistky míří bez porážky za obhajobou světového zlata

Ve čtvrtfinále v polských Gliwicích se stejně jako Srbsko představí určitě americké olympijské vítězky, které v sobotu až po velkém obratu a v pěti setech zachránily vítězství nad Thajskem. Ze skupiny F v Lodži jde dál i Turecko, z „éčka“ v Rotterdamu Itálie, Brazílie a Japonsko.

Srbská univerzálka Boškovičová, majitelka ceny pro nejužitečnější hráčku minulého MS před čtyřmi lety, nyní přispěla k výhře nad Tureckem 23 body.

„Chtěli jsme to dneska ukončit co nejdříve a povedlo se. Projít do čtvrtfinále bez porážky je úžasné, ale nejdůležitější zápasy jsou teprve před námi,“ řekla pětadvacetiletá Boškovičová.

V týmu italského kouče Daniela Santarelliho se blýskla i Brankica Mihajlovičová s 15 body a Maja Aleksičová se 13.