Volejbalistky si na MS v Arnhemu připomněly i pařby ve Stodolní ulici

Před pěti sezonami spolu působily v TJ Ostrava. „Vždycky je příjemné si spolu znovu zahrát. A vidět známé tváře, ale to v reprezentaci platí i o ostatních hráčkách,“ uvedla smečařka Petra Kojdová, odchovankyně Sokola Frýdek-Místek.

„Je super, že jsme se takto mohly zase potkat. Letošní reprezentační šňůra navíc byla hodně dlouhá, zhruba pět měsíců. Takže jsme i zavzpomínaly na staré ostravské časy,“ řekla Faltínová, která v Ostravě začínala.

Nač například? „I na to, jak jsme chodily na Stodolní, jak jsme pařily,“ usmála se.

„Je hezké zavzpomínat, ale už je to nějaký pátek, co jsme byly v jednom týmu, v Ostravě. Moc ráda si to však připomínám,“ dodala Kateřina Valková, která do ostravského klubu, kde odehrála pět sezon, přišla z Plzně.

Jako nahrávačku ji těší, že souhra na hřišti s oběma někdejšími parťačkami fungovala i v národním celku. „To se nezapomíná, vím, jaké náhry holky mají nejraději,“ podotkla Valková.

Z Ostravy odešla v roce 2018, načež působila v Olympu Praha, německém Thüringen, Olomouci a nyní má před sebou druhou sezonu v Münsteru.

Faltínová přestoupila v roce 2020 do Šelem Brno a nyní je s Prostějovem mistryní republiky.

Petra Kojdová je pryč od roku 2017. Přes Nancy, Prostějov a Budapešť zamířila do Liberce. Éterem šly hlasy, že by se před touto sezonou mohla do Ostravy vrátit...

„Přijde mi, že se to říká každý rok. Pořád se to oddaluje, ale věřím, že jednou to přijde a za Ostravu si ještě zahraju,“ řekla smečařka, která si před pěti roky vyměnila místo v ostravské sestavě se svou o dva roky starší sestrou Helenou, jež rovněž reprezentovala. Ta se už ale věnuje rodině.