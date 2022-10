Volejbalistky po měření s elitou: Na tyhle týmy nemáme, ale můžeme se zlepšovat

„Celý turnaj si nejprve zanalyzujeme, ale bylo vidět, že tým každým zápasem roste,“ prohlásil trenér národního celku Jannis Athanasopulos. „Holky nejsou zvyklé hrát proti tak kvalitním týmům, proti nimž je nutné se celou dobu koncentrovat na sto procent.“

Kouč bere šampionát jako obrovskou zkušenost. „Dříve jsme nebyli schopni prosadit se proti tak vysokým blokům a velmi dobré obraně, jako tady předváděly nejlepší celky, ale už jsme jim místy dokázali čelit. Snad se poučíme,“ řekl Athanasopulos. „Věřím, že kdybychom na turnaji pokračovali, stále bychom se zlepšovali.“

Podle trenéra jediné družstvo, proti kterému nedokázali hrát, bylo nesmírně rychlé Japonsko. „Ale i to nám hodně dalo. Takové zápasy potřebujeme. Jako tým jsme silnější.“

Volejbalistky ve své nabité skupině D skončily páté, do další fáze turnaje se nedostaly.

„Jsem však za to, co jsme předvedly, na holky hrdá,“ řekla kapitánka Andrea Kossányiová.

Co jí šampionát ukázal?

„Že máme, co zlepšovat, že volejbal na této úrovni je ještě jinde, než jsme my. Zatím úplně nemáme na to, abychom těm nejlepším celkům více vzdorovaly a třeba je i porazily,“ odpověděla smečařka.

Dodala, že protivnice je převyšovaly silově a fyzicky. „A také obranou. Když se podíváte na naše zdejší soupeřky, fyzicky byly jinde. Třeba Brazilky. A Japonky jsou zase ohromně rychlé. My hrajeme takový pomalejší volejbal.“

Takže český volejbal zaostává?

„To nechci říct,“ namítla Kossányiová. „Dostaly jsme se mezi nejlepších dvacet čtyři celků. Teď nás budou někteří pisálci kritizovat, že na to nemáme, ale můžeme být pyšné, že jsme tady vůbec byly.“

Výhra nad Kolumbií by mohla Češkám pomoci do olympijské kvalifikace. Zda se do ní protlačí, by mělo být definitivně jasné v lednu.

„Určitě to tam někde v hlavě bylo, že nám jde o co nejlepším ranking, abychom mohly usilovat o olympiádu, ale soustředily jsme se na šampionát,“ řekla Andrea Kossányiová.

Smečařka Andrea Kossányiová blokuje útok Brazilky Gabi.

„Výhrou nad Kolumbií jsme se kvalifikaci přiblížily. Bojovat o olympiádu by bylo super,“ prohlásila smečařka Michaela Mlejnková.

„Pokud to vyjde, tak kvalifikace o olympijské hry v příštím roce bude další velký turnaj, který nám dá příležitost růst,“ upozornil Jannis Athanasopulos. „Každopádně to byla dlouhá sezona. Naším cílem bylo probojovat se do finále Evropské ligy, což se nám podařilo. A z prvního místa ve skupině jsme se probojovali na mistrovství Evropy.“

Co dál?

„Všem našim reprezentantkám, které nehrají v cizině, bych doporučil, aby zariskovaly a snažily se dostat do zahraničních klubů, aby opustily svou komfortní zónu a zkusili to v Itálii, Turecku, Francii, či Německu,“ řekl Jannis Athanasopulos. „Pak budou na šampionátech konkurenceschopnější.“

Ze čtrnácti reprezentantek jen pět působí v cizině – Eva Hodanová a Kateřina Valková v Německu, Gabriela Orvošová v Polsku, Michaela Mlejnková mění Francii za Turecko a Andrea Kossányiová jde nově z Polska do Rumunska,

Národní tým má průměrný věk 24,9 roku, je v něm spousta mladých nadějných hráček. Zůstat by měly i ty zkušenější, byť se povídá, že smečařka Andrea Kossányiová zvažuje konec reprezentační kariéry. Opravdu?

„Na to bych raději neodpovídala. Vážně nevím, co bude,“ uvedla kapitánka.