Karlovarský Hudeček: Potřebujeme se dostat do herní pohody

Karlovarští volejbalisté hrají v sobotu extraligu s Příbramí, ve středu Ligu mistrů s Modenou a potom ještě dva zápasy základní části extraligy. Už se jim uvolní ruce. V Českém poháru skončili v semifinále a Ligu mistrů ukončí ve středu.

„Jde se zápas od zápasu a to se trochu zklidní, může nám to pomoci a doufám, že tomu tak bude,“ říká před závěrem sezony kapitán týmu Ondřej Hudeček, osmatřicetiletý smečař, jenž působí v Karlových Varech třetí sezonu.

Finálovou účast z předchozích dvou sezon v Českém poháru jste nezopakovali. V semifinále v Kutné Hoře jste nestačili na předloňského pohárového šampiona Kladno, které vás porazilo 3:1 po setech 25:22, 20:25, 25:18 a 25:21.

Zklamaní jsme, ale musíme uznat, že v tom zápase bylo Kladno lepší, my byli slabší ve všech činnostech a Kladno vyhrálo zaslouženě.

Byli jsme dvakrát ve finále, doufali, že to dáme potřetí v řadě. Nevyšlo to, život jde dál.

Český pohár je pro vás jakoby zakletý, už ve čtvrtfinále jste měli problémy s Ostravou. Po domácí výhře 3:0 jste v Ostravě vyhráli až v tie-breaku.

Věděli jsme, že nám stačí vyhrát dva sety, a to jsme splnili.

Ne že by to bylo pod kontrolou, ale splnil se úkol.

Ve Final Four to nevyšlo.

Když jsou tam momentálně čtyři nejsilnější družstva, tak záleží na momentálním stavu formy a na tom, jak se kdo cítí. Bohužel Kladnu zahráli dobře dva hráči, kteří byli v ten moment rozdíloví, a to stačilo, aby nás porazili.

Sezona pohárem nekončí.

Jeden cíl, který jsme si přáli, se nevydařil. Teď musíme napnout všechny síly, aby se podařil další.

To je play off extraligy, ale ještě předtím hrajete ve středu poslední utkání Ligy mistrů s Modenou...

Budeme hrát před domácím publikem. Modena už nemá šanci na postup do další fáze soutěže, a tak uvidíme, s jakými hráči sem dorazí. My se budeme chtít důstojně rozloučit před domácí kulisou, která byla vždy v KVAreně vynikající, a budeme chtít aspoň v tom posledním zápase dosáhnout nějaký vytoužený dílčí úspěch, ať už v podobě zisku setu, nebo nějakého zdramatizování zápasu.

To se vám ještě nepodařilo, v dosavadních pěti zápasech jste nezískali ani set.

Nastupovali proti nám kvalitnější hráči. V každém zápase jsme vydrželi do půlky setu hrát vyrovnaně a potom rozhodl individuální výkon protihráče. To nám momentálně chybí. Byly to zápasy, které měly světlé momenty, toho se pokusíme držet a získat v tom posledním zápase nějaký úspěch.

Tři kola před koncem základní části extraligy, v sobotu s Příbramí, potom do Ostravy s Kladnem, držíte čtvrté místo s bodem ztráty na třetí Kladno a bodem náskoku na pátou Ostravu.

Nemáme jednoduchý konec soutěže. Je třeba přistupovat k tomu zápas od zápasu.

Tuto sérii začínáte v sobotu doma s Příbramí.

Je třeba hodit za hlavu pohárové semifinále s Kladnem a uspět s Příbramí. Tím se dostat do herní pohody. Příbram pro to může být vhodným soupeřem. Není to ani lehký soupeř, ale hrajeme doma, a jestli chceme pomýšlet na co nejlepší výsledek na konci sezony, tak musíme s takovým družstvem doma zahrát dobře a brát vítězství.

Potom jedete do Ostravy a končíte s Kladnem. Je to dobrá příprava na play off?

Myslím, že stoprocentně. Samozřejmě někdo může říct, že je lepší, když před play off má jisté postavení. Pro nás to vyvrcholení začíná už nyní, znovu opakuji, že se musíme dostat do herní pohody a to, že hrajeme s těmito třemi celky, nám může hrát do karet. Bude důležité, abychom se v hlavách připravovali, podali co nejlepší výkon, abychom se dostali do herní pohody a tu si přenesli do play off.

Účastí v Lize mistrů, navíc v Českém poháru, ubylo tréninků a naopak přibylo videí s přípravou na soupeře, měnění míčů, cestování atd.

Najedeme na klasický rytmus, kdy budeme moci během týdne potrénovat určité varianty, každý si bude moci v hlavě trochu poskládat program, protože nyní je to poměrně chaotické. Jde se zápas od zápasu a to se trochu zklidní, může nám to trochu pomoci a doufám, že tomu tak opravdu bude.