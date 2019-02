Skvělí fanoušci a drtič Zaytsev. To je Modena, poslední soupeř Karlovarska

Ivan Zaytsev * 2. října 1988 Spoleto (Itálie) * Výška: 202 cm * Reprezentace: Itálie (občanství získal v roce 2008) * Post: univerzál * V klubu od: 2018 * Předchozí kluby: 2004–2006 Perugia, 2006–2007 Roma Volley, 2007–2008 Latina, 2008–2012 Roma Volley, 2012–2014 Macerata (dnes Civitanova), 2014–2016 Dynamo Moskva, 2016 Al Arabi (Katar), 2016–2018 Perugia * Úspěchy: nejlepší smečař Světové ligy 2013; nejlepší univerzál Světového poháru 2015; nejlepší smečař Ligy mistrů 2017; nejlépe podávající hráč ME 2013; nejlepší univerzál ME 2015; klubové: finalista Ligy mistrů 2017; vítěz Poháru CEV 2015; 2x mistr Itálie, vítěz italského Superpoháru; vítěz katarského Poháru Emíra; reprezentační: stříbro na OH 2016, bronz na OH 2012; ME – 2x stříbro, 1x bronz; 2x bronz ve Světové lize; stříbro v SP * Zajímavosti: Ivan je držitelem nejrychlejšího měřeného servisu všech dob (134 km/h). Ivanův Otec Vjačeslav Zajcev pomohl týmu SSSR ke zlatu a dvěma stříbrům z OH, dvěma titulům mistra světa a k zisku sedmi zlatých medailí na mistrovství Evropy.