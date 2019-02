Výkon od poloviny každého setu odešel, štvalo kouče Karlovarska

„Je to pořád stejná písnička, ale dnes budu kritičtější, protože náš výkon od poloviny každého setu trochu odešel,“ říká na úvod svého hodnocení zápasu trenér Jiří Novák.

Žádný ze tří setů nedospěl do vyrovnanější koncovky, tým Karlovarska získal maximálně 18 bodů. Z průběžného vedení se hosté těšili jen ve druhé sadě.¨

„Vadí mi, že když už se dostaneme třeba o tři body nahoru, tak okamžitě spadneme v jedné rotaci bod za ně, to znamená, že dostaneme čtyřbodovou sérii,“ posteskne si trenér Karlovarska.

Ví, že marně. Čtyřnásobný mistr Itálie a pětinásobný vítěz domácího poháru byl v Lize mistrů zkrátka nad síly českého šampiona. „Samozřejmě je to dané kvalitou soupeře, je strašně těžké hrát neustále pod tlakem,“ připouští také Jiří Novák.

O první body při premiérové účasti v Lize mistrů se jeho tým pokusí za týden doma proti polskému Kedzierzynu, se soutěží se při své premiéře rozloučí znovu na svém hřišti 27. února proti Modeně.

„Opět k nám přijedou top týmy. Musíme podat odvážný i agresivní výkon, zároveň zachovat chladnou hlavu, snažit se hrát na hranici rizika, ale bez zbytečných chyb. Nebudeme sice hrát až tolik doma, ale velké arény nám až tak nevadí,“ připomíná trenér Novák stěhování za Ligou mistrů z karlovarské míčovky do sousedící Realistic Areny, kde si už místní volejbalisté střihli s Civitanovou první domácí zápas v nejvyšší evropské soutěži.

Na smeči je Lukasz Wiese

V odvetě v Itálii získali volejbalisté Karlovarska dohromady rovněž 48 bodů a také délka duelu byla shodná: trval znovu přesně 69 minut. Co bylo jinak?

V Itálii trenér Novák postupně protočil jedenáct hráčů, mezi nimi i nováčka v týmu Lukasze Wieseho. „Osobně si myslím, že má na víc, jen ho trochu brzdí jeho emocionální projev. Je v novém týmu, v nové zemi, teď si vyzkoušel soutěž, kterou ještě nehrál,“ prohlásil o jeho výkonu na palubovce Civitanovy kouč Novák.

Že má na víc, tomu musí ovšem uvěřit také Lukasz Wiese. „Docílí toho, když se emocionálně projeví. Ne, když bude tichý klouček, těch mám v týmu dost. Potřebuju někoho, kdo to oživí,“ nabízí recept trenér Karlovarska.

Úřadující mistři angažovali pětadvacetiletého polského smečaře do konce letošní sezony zejména s ohledem na náročný program, který tým čeká ve druhé polovině sezony. Kromě klíčových duelů v Českém poháru a blížícího se play off extraligy odehraje Karlovarsko ještě dva zápasy v Lize mistrů. Oba v karlovarské Realistic Areně.

Co bude pak? Z pěti skupin postoupí do play off vždy vítězové a tři nejlepší z druhých míst. Šance Karlovrska jsou tady pramalé, narozdíl od Civitanovy, jejíž volejbalisté obhajují stříbrné medaile. Letos by rádi ještě víc. Uzmout trofej z rukou obhájce Zenitu Kazaň.