Volejbalisté Karlovarska podlehli na závěr Ligy mistrů Modeně

Proti čtvrtému týmu italské Serie A1 se svěřenci trenéra Jiřího Nováka, který se coby hráč v dresu Paris Volley radoval z výhry v Lize mistrů v roce 2001, dokázali dostat do vedení jen ve druhém setu. Měli v něm dokonce tříbodový náskok 13:10, ale soupeř srovnal a v koncovce hráči Karlovarska na favorita nestačili.

„Chyběla nám větší bojovnost a udělali jsem více chyb ve všech herních činnostech než Modena,“ řekl smečař Lukáš Vašina České televizi. „Bylo to stejné jako se všemi v Lize mistrů, se všemi jsme jakž takž hráli do půlky setů a pak nám odskočili. Ale byla to zkušenosti si proti takovým hráčům zahrát,“ řekl devatenáctiletý volejbalista.

V koncovce druhého i ve třetím setu zkusil kouč na nahrávku místo Nizozemce Van Haarlema poslat Matyáše Džavoronoka a na univerzála Rejlka, ale změnu ve vývoji skóre to nepřineslo. Italský klub si i bez svých největších hvězd na palubovce hlídal náskok a zápas skončil po hodině a pěti minutách.

Volejbalová Liga mistrů - 6. kolo Skupina B Karlovarsko - Modena 0:3 (-18, -21, -19)

Rozhodčí: Miklošičová (Srb.), Bernström (Švéd.). Čas: 65 min. Diváci: 2154.

Sestava a body Karlovarska: Van Haarlem 1, Vašina 7, Patočka 4, Penrose 12, Zmrhal 7, O'Dea 9, libero Pfeffer - Rejlek 2, M. Džavoronok. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Modeny: Bednorz 16, Pinali 13, Kaliberda 12.