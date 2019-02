Čekání na první vyhraný set. V Lize mistrů Karlovarsko nestačí

Pro Karlovarsko znamenala prohra definitivní ztrátu i teoretické šance na případný postup do další fáze soutěže. V tabulce B je západočeský klub bez výhry poslední a se soutěží se při své premiéře rozloučí doma 27. února proti Modeně.

Karlovarsko udělalo v utkání méně chyb a mělo osm úspěšných bloků, ale celkově na soupeře nestačilo. Jen ve druhém setu měli diváci možnost vidět vyrovnanou podívanou, ale polský celek si koncovku pohlídal a nezaváhal.

„Byla to obrovská zkušenost,“ řekl v České televizi nahrávač Matyáš Džavoronok, který do utkání naskočil během první sady. Jako náhradník přišel do hry i Jalen Penrose a díky jejich spolupráci Američan zaznamenal 13 bodů, nejvíce z domácích hráčů.

Alespoň set získal český klub v Lize mistrů naposledy předloni - Dukla Liberec v březnu 2017 prohrála s Resovií Rzeszów 1:3. Z výhry mezi elitou se tuzemský mistr radoval v lednu 2015, kdy České Budějovice porazily Innsbruck.

Volejbalová Liga mistrů 5. kolo skupiny B Karlovarsko - Kedzierzyn 0:3 (-19, -23, -18)

Rozhodčí: Stoica (Rum.), Ivanov (Bulh.). Čas: 72 min. Diváci: 1723.

Sestava a body Karlovarska: Rejlek 2, Zmrhal 1, Patočka 4, Van Haarlem, Vašina 8, Beer 2, libero Pfeffer - M. Džavoronok 1, Penrose 13, Wiese 6. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Kedzierzynu: Šliwka 16, Bieniek 14, Shaw 8. 20:30 Modena - Civitanova.

Tabulka Tým Z V P S M B 1. Civitanova 4 4 0 12:0 305:223 12 2. Kedzierzyn-Kožle 5 3 2 10:7 396:374 9 3. Modena 4 2 2 7:7 338:334 6 4. Karlovarsko 5 0 5 0:15 268:376 0

Azimut Modena : Cucine Lube Civitanova 1:1 (27:25, 26:28) Sestavy:

Bednorz, Pierotti, van der Ent, Pinali, Zajcev, Holt, Anzani, Lusetti, Urnaut, Mazzone, Kaliberda, Keemink – Benvenuti, Rossini Sestavy:

Sokolov, Kovář, D'Hulst, Juantorena, Massari, Stanković, Leal, Sander, Cantagalli, Cester, Simon, Bruno – Marchisio, Balaso Rozhodčí: Rodriguezová (Špa.), Paškevič (Rus.)