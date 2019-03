Liga mistrů je pryč, volejbalisty Karlovarska čeká play off

Působili přitom v hlavní soutěži nejprestižnějšího klubového poháru, mezi dvaceti nejlepšími týmy. „Po organizační a produkční stránce jsme obstáli a byli schopni důstojně reprezentovat český volejbal,“ těší Jakuba Novotného, prezidenta VK ČEZ Karlovarsko.

V žádném ze šesti duelů s klubovými giganty se ale volejbalisté Karlovarska nedokázali prosadit. Doma i na hřišti soupeře prohráli s elitním týmem ligy světových šampionů Kedzierzyn-Kožle, obhájcem stříbrných medailí Civitanovou i s nejslavnějším mužstvem italské historie Modenou.

„Z krátkodobého hlediska spokojeni nejsme, ale z hlediska dlouhodobého jde o nabyté zkušenosti, které se budou zejména hráčům mladší a střední generace v budoucnu hodit,“ hodnotil šéf klubu. „I když pro italské kluby třeba nejsme soupeři, přeci jen oni museli přijet, nějakým způsobem se prezentovat a o vítězství 3:0 s námi bojovat.“

V každém ze tří domácích utkání představil tým Karlovarska výjimečné volejbalové hvězdy, medailisty z mistrovství světa či olympijských her. Volejbalová Liga mistrů přilákala přímo do haly více než sedm tisíc sportovních příznivců. Tak početné návštěvy umožnila karlovarská Realistic Aréna, kde mají stálé zázemí hokejisté.

Přizpůsobení haly podmínkám volejbalové události nejvyšší úrovně představuje pro klub organizační i ekonomickou zátěž. „Provoz Ligy mistrů včetně tří zápasů, které jsme odehráli venku, jsme vyčíslili zhruba na dva a půl milionu korun,“ prozradil prezident Novotný. „Na jednoho diváka při domácích zápasech připadly náklady ve výši 365 korun, což není tak mnoho za to, že se lidé dobře bavili. Na přípravách a provozu domácích utkání pracovalo dvacet lidí, většinou dobrovolníků, bez nich by tyto akce uspořádat nešly.“

Po vystoupení v Champions League se Volejbalový klub ČEZ Karlovarsko koncentruje už výhradně na vrchol domácí sezony, na medailové bitvy v české extralize. Díky postavení v dlouhodobé části vstoupí obhájci zlatých medailí do play off přímo do čtvrtfinále, ale pozici hlavních kandidátů titulu přenechali svým soupeřům. „Po velké zátěži s Ligou mistrů se pokusíme dát dohromady, abychom play off absolvovali úspěšně,“ slíbil Jakub Novotný. „Naše cíle zůstávají nejvyšší a nikdo nedostane nic zadarmo.“

Do play off letos Karlovarsko vstoupí z pátého místa, na které ho v posledním kole základní části extraligy poslala Ostrava. Jistými čtvrtfinálovými dvojicemi jsou Ostrava - Karlovarsko a Kladno - Brno. V předkole se potkala sedmá Příbram s desátým Ústím nad Labem a Odolena Voda s pražskými Lvy. Obě série hrané na dvě vítězství jsou po dvou zápasech vyrovnané, o postupujících do čtvrtfinále tak rozhodnou o víkendu až třetí zápasy. České Budějovice jako vítěz základní části i druhý Liberec si na úvodní soupeře v play off ještě nějakou dobu počkají.