Hermannové chyběl zabijácký instinkt. Spadly jsme na čumák, říká Sluková

„Neměla jsem takovou agresi, takový killer instinkt na zakončení balónů. Ty, které jsme ubránily, jsem nesložila. Pokud by se mi to podařilo, mohly koncovky vypadat jinak,“ brala prohru na sebe Barbora Hermannová. Dodala, že ani netlačila vůbec na bloku.



„Chyběly nám nějaké body navíc,“ podotkla Markéta Nausch Sluková. „Nějaké šance jsme měly, ale bylo jich strašně málo a neproměnily jsme je.“

Nausch Sluková ocenila hru soupeřek. „Hrály krásně, padalo jim to na druhou do rohů. Hrály lépe, odvážněji. Z naší strany tam chyběla agrese, body navíc, které si normálně umíme vytvořit.“



Dodala, že spadly na čumák. „Budeme muset zabrat a uvidíme, co z toho ještě vykřešeme,“ uvedla Nausch Sluková. „Jedna prohra naštěstí v této fázi ještě nic neznamená. Nekončíme. Pamatuji, že jsme začaly skvěle, ale nakonec neuspěly a naopak. V tom je sport krásný. Všechny týmy umějí hrát a rozhodnout může chvilkové zaváhání. Pár minut neagrese, nepozornosti.“



V pátek v 9.50 je čeká duel se Švýcarkami Ninou Betschartovou a Tanjou Hüberliovou, které prohrály s Finkami Taruou Lahti-Liukkonenovou a Anniinou Parkkinenovou 0:2 (-19, -14). Výhra českému páru zajistí postup do play off, v případě prohry skončí.



Jak české jedničky do sebe dostanou ztracenou agresivitu, instinkt zabijáka?



„Asi musím někde pořádně vybouchnout...“ odpověděla Barbora Hermannová. „Ale ne, probereme to v týmu. Musíme vše pořádně rozebrat, aby tam nezůstalo něco, co by mě mohlo nahlodat v dalším zápase. Odpočineme si a půjdeme do toho s trošku větší energií.“

Neuspěly ani další dva české ženské týmy v hlavní soutěži. Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou podlehly světovým dvojkám, Kanaďankám Heather Bansleyové a Brandie Wilkersonové, 0:2 (-10, -13) a Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou nestačily na Brazilky Anu Ramosovou a Rebeccu Silvaovou 0:2 (-14, -16).