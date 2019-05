Alespoň jeden cenný skalp. České týmy kvalifikací v Ostravě neprošly

Ani jeden český tým do hlavní soutěže, která v Dolních Vítkovicích startuje ve čtvrtek, nepostoupil.

Do druhého kvalifikačního kola prošly jen Tereza Kotlasová a Daniela Resová. Tam však prohrály s ­Rakušankami Katharinou Schützenhöferovou a Lenou Plesiutschnigovou 0:2 (-18, -15).

„Problémy nám dělal především jejich dobrý servis,“ uvedla Daniela Resová.

„A samy měly kvalitní příjem. Jsou to zkušené baby, mají toho už hodně za sebou, ale těší nás, že jsme s nimi odehrály vyrovnané utkání,“ dodala Tereza Kotlasová. „Tady v Česku často takové páry nepotkáváme. Světový a evropský volejbal je velký skok. Snažíme se tam probojovat a snad se nám to povede.“

Resová s Kotlasovou si cení výhry v prvním kole nad Ruskami Marii Bočarovou a Marii Voroninovou 2:0 (15, 19), nad mistryněmi světa do 19 let a nasazenými jedničkami na světovém šampionátu, který bude za tři týdny.

Jak viděl účast českých týmů v kvalifikaci někdejší reprezentant Přemysl Kubala?

„Příjemně překvapily Kotlasová s Resovou, které porazily špičkový ruský tým. Rusky jsou parametrově skvěle složené,“ odpověděl Kubala. „Ostatní týmy nemají co nabídnout, nemají něco, o co by se mohly opřít, ať už parametry, nebo výjimečnou herní činnost. Bez toho na tuto úroveň nestačí.“

Jenže Miroslava Dunarová a Marie-Sára Štochlova narazily na Němky Lauru Ludwigovou a Margaretu Kozuchovou, přičemž Ludwigová je mistryně světa. Podlehly jim 0:2 (-11, -12).

„Zahrát si proti takovým soupeřkám je pro nás úplný sen,“ řekla Marie-Sára Štochlová. „Bylo to to nejvíc, proti komu jsme si mohly zahrát,“ dodala Miroslava Dunarová. „Laura je takový idol mezi beachvolejbalistkami,“ podotkla Štochlová. „Bylo fajn poměřit síly s takovými hráčkami, ale vyřazení nás samozřejmě mrzí stejně jako s kýmkoliv jiným.“

Ludwigová hru mladých Češek ocenila. „Podaly velmi dobrý výkon, zlobily nás podáním,“ uvedla.

„Je nám ctí, že to řekla,“ usmála se Dunarová.

V kvalifikaci se objevili i další olympijští vítězové a mistři světa. Například Američanka Kerri Walshová Jenningsová a Brazilec Andre Loyola Stein.

„Bylo skvělé zahrát si proti světovému šampionovi. Aspoň vidíme, kde je ta nejvyšší úroveň, na čem máme pracovat,“ řekl Slovák Patrik Prokopec, jenž spolu s Lubošem Nemcem vypadl s Andrem a­ Georgem Wanderleym.

Co musejí Slováci zlepšit? „Všechno,“ odpověděl Prokopec. „Mají výbornou obranu, každou trochu nalepenou nahrávku jsme neměli šanci uhrát.“

Slováky nepřekvapilo, že hned v kvalifikaci narazili na tak silné soupeře. „Vždyť je to čtyřhvězdičkový turnaj. To si už ani v kvalifikaci nevyberete. Jsou v ní i proto, že v hlavní soutěži je více brazilských dvojic. Je to skvělý pár, který má na nejvyšší příčky,“ řekl Lubos Nemec.

Slovenky Silvia Poszmiková a Eva Eleková byly rovněž bez šance, když narazily na velkou legendu - trojnásobnou olympijskou vítězku Kerri Walshovou Jenningsovou, která hraje s Brooke Sweatovou.

„Byla to velká čest hrát proti takové hvězdě. Byla na tom kurtu milá,“ řekla Poszmiková. „Je zajímavé, že je v kvalifikaci ale nemá body a Američanek je tu hodně.“