Plážový volejbal v Ostravě: Perušič a Schweiner jsou přímo v osmifinále

Ba co víc. Vyhráli skupinu a postoupili rovnou do sobotního osmifinále. Nejhůře skončí na děleném devátém místě. Další české dvojice mají šanci probít se do vyřazovacích bojů zítra.

České jedničky vyhrály svou skupinu, když dnes porazily Američany Williama Allen a Stafforda Slicka porazili 2:1 (17, -19, 11) a Lotyše Aleksandrse Samojlovse a Janise Smedinse 2:0 (13, 18).

„Kdyby nám před turnajem někdo řekl, že vyhrajeme skupinu, nevěřili bychom tomu,“ řekl David Schweiner. „Už teď je to super, ale samozřejmě chceme výš. Chtěli bychom obhájit loňské čtvrté místo, anebo ho ještě vylepšit.“

Po duelu s Američany si přáli svou hru ještě zlepšit. Povedlo se jim to?

David Schweiner a Ondřej Perušič (vpravo) se radují z uhraného bodu.

„Jo, fungovala nám obrana,“ uvedl Ondřej Perušič. „Proti Lotyšům se nám hraje pravidelně dobře. Dobře se nám brání zejména Samojlovs. Jakž takž se nám dařilo zatlačit je servisem. A když vidíte, že je soupeř v problémech, je lepší ho nechat hrát. Přece jenom v těch pasážích, kdy jsme se snažili servis více riskovat, dát něco speciálního, jsme chybovali a soupeři se dotáhli.“

Perušiče těšilo, že ustáli druhý set. „Lotyši jsou hodně nebezpeční v tom, že i když první set při velkém rozdílu vypustí, tak o to lépe nastoupí do druhého,“ dodal Perušič.



Pátek budou mít nejlepší čeští beachvolejbalisté volný. „Vyrazíme na Stodolní. David má narozeniny, tak uděláme malou party,“ smál se Perušič. „Ale ne. Určitě bude nějaký trénink, protože nechce vypadnout z té zátěže, z toho rytmu. A určitě budeme fandit dalším českým dvojicím. Odpoledne se dozvíme, s kým budeme hrát příště, takže budeme studovat soupeře.“

Dumek a Berčík proti obrům

Jan Dumek a Václav Berčík ruským obrům, nasazeným trojkám Vjačeslavu Krasilnikovovi a Olegu Stojanovskému v prvním setu vzdorovali až do koncovky. Leč prohráli 0:2 (-18, -12).

Zpravodajství z turnaje žen

„Tu koncovku jsem zahrál špatně,“ řekl Berčík. „Nabízí se říct, že proti takovým týmům si jen tak nezahrajeme, ale na druhou stranu už několik takových zápasů za sebou máme. Přitom jsem nikdy necítil, že bych měl problém s tak vysokým blokem. Dneska to přišlo. Honza hrál výborně, měli jsme je v závěru sady připravené, ale neprosadil jsem se proti vysokému bloku, nehrál jsem chytře, a to rozhodlo.“

Dumek upozornil, že není snadné prosadit se proti neuvěřitelně vysoké obraně na síti.

Václav Berčík se snaží blokovat útok Rusa Vjačeslava Krasilnikova. Jan Dumek na turnaji v Ostravě přihrává podání soupeře.

„Už jen tím, když přijdou na kurt, tak dostávají soupeře pod tlak,“ řekl Jan Dumek. „Výborně servíruji, Oleg i přes svou výšku (207 cm) je rychlý v poli, mají nejen vysoké, ale i aktivní bloky, takže když o tom člověk začne jen trochu přemýšlet a pustí si to do hlavy, tak na půl prohrál. A to se nám možná v té koncovce stalo.“

Takže druhý set, v němž uhráli jen 12 bodů byl odrazem prohrané koncovky? „Furt se to vezlo,“ potvrdil Dumek. „Ač jsme se v některých činnostech zlepšili oni už nás nepustili nahoru, furt jsme byli pod tlakem.“

Zítra od 10.50 se Dumek s Berčíkem o postup do play off utkají s Kanaďany Pedlowem a Schachterem.

„Nejsou tak dominantní, nemají tak vysokého blokaře. Ten respekt z nich mít nemusíme, ač jsou ve světovém žebříčku o takových čtyřicet míst výše než my,“ řekl Jan Dumek. „Pokud předvedeme výkon jako v prvním setu s Rusy, můžeme pomýšlet na vítězství. Náš cíl je postoupit ze skupiny.“

Piheru a Myslivečka testovaly světové jedničky

Ještě těžší protivníky měli Martin Pihera a Marcel Mysliveček. Se světovými jedničkami, Nory Andersem Molem a Christianem Sorumem prohráli 0:2 (-13, -14). V pátek je od 11.40 čekají Belgičané Koekelkoren a Van Walle.

„Hrát proti světovým jedničkám byl zážitek. A ještě před českým publikem a v takové aréně,“ řekl Marcel Mysliveček. „Kluky obdivujeme. To, co předvádějí na světové tour je neuvěřitelné. Těší nás, že ten náš zápas byl koukatelný.“

Marcel Mysliveček sleduje přihrávku Martina Pihery.

Čeští hráči šli do souboje bez bázně a vedli 2:0. „Podařilo se nám je na začátku zatlačit. Tím z nás opadla nervozita. V tu chvíli jsem si řekl, že se s nimi také dá hrát. Takže jsme si s nimi zahráli. A oni? Ti si s námi spíše pohráli,“ usmál se Martin Pihera.

Rozdíl byl ve všech činnostech, ale Pihera zmínil především blok. „Ten jejich přesah,“ naznačil, že se soupeři celými pažemi při obraně na síti dostávali na jejich polovinu.

„Vždycky je zvláštní hrát proti týmům, s nímž hrajete úplně poprvé a tolik je neznáte. Zpočátku jsme se oťukávali,“ řekl Christian Sorum.

Dodal, že čeští hráči dobře blokovali. „S tím jsme měli trochu problém, takže to budeme muset zlepšit,“ uvedl Sorum.

„Vážně to řekl?“ divil se Pihera. A smál se: „Tak to je dobré. To bychom jim také měli říct, jak obdivujeme jejich bloky.“