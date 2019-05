I legenda plážového volejbalu Jenningsová musela do kvalifikace

Američanky minulý týden vyhrály turnaj Světové série v Ťin-ťiangu, a přesto se v Ostravě do hlavní soutěže musely prokousat kvalifikací. Nejprve v úterý zvládly country quotu, když vyřadily dva týmy svých krajanek, a ve středu uspěly i v kvalifikaci. Ještě než začala hlavní soutěž, měly za sebou čtyři duely.

„S Brooke hrajeme první sezonu, takže nemáme tolik bodů, abychom byly na každém turnaji v hlavní soutěži,“ uvedla beachvolejbalová legenda Kerri Walshová Jenningsová. „Ale ty kvalifikační zápasy jsme braly jako dobrý trénink.“

Loni v Ostravě vypadla v prvním kole hlavní soutěže. Letos? „Uvidíme,“ usmála se Walshová. „Stále platí, že bychom se rády kvalifikovaly na olympiádu do Tokia, takže v Ostravě chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku a nasbírat hodně bodů. Doufám, že se nám to podaří. Prostředí je tu stejně jako loni příjemné. Mám to tady ráda.“

Walshová Jenningsová, jíž bude v srpnu jednačtyřicet let, s plážovým volejbalem nekončí. „Beach mě pořád ohromně baví. Až si ho přestanu užívat, tak odejdu.“

Poté, co v roce 2012 uzavřela kariéru Misty Mayová, s níž zaznamenala největší úspěchy, vystřídala čtyři spoluhráčky. Před rokem byla v Ostravě s Nicole Branaghovou, kterou nyní nahradila Brooke Sweatová, jíž je o osm let méně než beachvolejbalové legendě.