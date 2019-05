Sestry Dostálovy: Že začneme hrát spolu, se přímo nabízelo

Dal jim alespoň nějakou dobrou radu? „Obě jsme od něj převzaly to, že je potřeba dřít, makat a všechno dělat poctivě, ale zároveň je důležité se sportem i bavit,“ odpověděla Anna.

Dostálovy odehrály v Ostravě jeden zápas. V něm nestačily na Japonky Miki Koshikawou a Megumi Murakamiovou.

„Šly jsme si to užít. Neměly jsme co ztratit, protože soupeřky toho nahrály mnohem více a mají za sebou i docela slušné úspěchy,“ řekl Magdalena. „Docela jsme je potrápily. Pořád se však máme kam posouvat.“

Sestry Dostálovy se do kvalifikace dostaly na poslední chvíli. „Přihlášeno bylo hodně českých týmů a my byly na rezervním postu. Naštěstí se místo večer před kvalifikací uvolnilo,“ řekla Anna. „Ale jely jsme tady s tím, že to neovlivníme, zda budeme hrát.“

Společně šly teprve do druhého turnaje. Tím prvním byl víkendový Super Cup v Praze. „Takže pracujeme i na souhře,“ upozornila Magdalena. „Pro sestru to byla druhá světovka pro mě návrat po dvou letech.“

Aby začaly spolu hrát, se podle nich přímo nabízelo. „Říkaly jsme si, že na kurt zaneseme nejen stejné oblečení ale i obličeje,“ usmála se Magdalena.

„Ségra hrála dlouho juniorské turnaje, což já už nemohla. Minulý rok měla trochu zdravotní problémy. A když jsme obě byly volné, daly jsme se do kupy,“ podotkla Anna.

Sesterských půtek a rozepří se nebojí. „Zatím jsme žádnou neměli. Ani jednu v životě. I s bráchou máme hodně dobrý vztah,“ upozornila Anna, která nezůstane v Ostravě mezi diváky. „O víkendu se vdává moje nejlepší kamarádka, takže mám jiný plán. A asi se domluvíme s trenérem a budeme ještě potrénovat, ať se více sehrajeme.“