První Afričanka ve finále US Open. Doma mě vysílají místo fotbalu, směje se

Favoritkou bude světová jednička Šwiateková, která letos ovládla Roland Garros, od února do června vyhrála 37 zápasů v řadě.

Na zámořské šňůře se sice z počátku hledala, v Torontu a Cincinnati zapsala vždy jen jeden úspěch, přičemž si stěžovala, že jí nesedí lehčí míče, ale na grandslamu v New Yorku opět nahodila vítězný motor a na cestě do finále přišla o pouhé dva sety.

Šwiateková - Džábirová Online reportáž v sobotu od 22 SELČ

„Jsem spokojená, že jsem dostatečně svěží mentálně, abych využívala šance. I když jsem se na začátku turnaje možná necítila stoprocentně, pořád jsem se dokázala lepšit a hrát solidně,“ radovala se po semifinálové výhře nad Běloruskou Sabalenkovou 3:6, 6:1, 6:4.

A tak už jí v cestě za třetím grandslamovým vavřínem stojí pouze poslední překážka. Tunisanka Džábirová.

„Bude to velká výzva, protože je opravdu skvělá hráčka,“ ví Šwiateková. „Má jiný styl než většina, má skvělý cit. Naše zápasy bývají těsné a fyzicky náročné. Zaslouží si být ve finále, myslím, že půjde o skvělou bitvu.“

Vzájemnou bilanci mají sokyně nerozhodnou 2:2, na tvrdém povrchu 1:1. Sázkové kanceláře podle očekávání věří Polce.

Iga Šwiateková z Polska se raduje ze získané výměny.

„Myslím, že Ize obrovsky pomůže, že už grandslam dokázala vyhrát. Ale je nejspíš stejně nervózní jako Uns, protože ví, jak je dobré získat titul pro sebevědomí a tenisový život celkově,“ přemítá expert Eurosportu Mats Wilander. „Dvě finále pro Uns jsou neuvěřitelné, ale je velký rozdíl mezi tím dostat se do dvou, a jedno z nich vyhrát.“

Džábirová si boj o grandslamový titul poprvé vyzkoušela letos ve Wimbledonu, kde neustála tíhu okamžiku a podlehla Kazašce Rybakinové. Zklamání však rychle otřepala a hned na dalším podniku velké čtyřky znovu stojí na prahu životního úspěchu.

US Open Příloha iDNES.cz

„Připadá mi to opravdovější. Ve Wimbledonu jsem žila sen a nemohla tomu uvěřit. Ani jsem si to pořádně neuvědomovala. Ale teď si na to snad zvykám. Lidé už nejsou překvapení, že jsem ve finále.“

Díky svým úspěchům mění i sportovní návyky svých krajanů doma ve vlasti. Po semifinálové demolici Francouzky Garciaové 6:1 a 6:3 s úsměvem vyprávěla, že její předcházející duel v Tunisku vysílali místo šlágru fotbalové Ligy mistrů PSG proti Juventusu.

„V Tunisku se všechno točí kolem fotbalu, ale teď místo něj sledovali můj zápas, což mě ohromilo.“

A tak stále narůstá její popularita a její poselství dosahuje dál a dál. Je první ženou původem z Afriky a arabských zemí, která v open éře prošla až do finále US Open, může se stát premiérovou grandslamovou vítězkou z této oblasti světa, v níž pinkání raketou do míče moc neholdují.

„Ale myslím, že rodiče teď své děti vedou k tenisu častěji. Dokonce i dospělí se o náš sport zajímají, i když ho třeba nehrají profesionálně. Slýchám, že po mě chtějí pojmenovat tréninkový komplex.“

Ještě pompéznější haló by vzbudila, kdyby v nadcházejícím finále US Open uspěla. Ale uvědomuje si, že bude čelit extrémně kvalitní protivnici.

„Iga finále neprohrává, takže to bude velmi těžké. Je v úžasné formě. Ale já hraju ráda na zdejším povrchu a vím přesně, co proti ní mám dělat.“