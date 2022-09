ONLINE: Krejčíková a Siniaková hrají odložený zápas, v akci i Plíšková

Soupeřkami Krejčíkové a Siniakové jsou ve čtvrtfinále ženské čtyřhry Kanaďanka Gabriela Dabrowská a Mexičanka Giuliana Olmosová.

Vzájemný duel měly odehrát už v úterý, vinou nepříznivého počasí však pořadatelé zápas přesunuli.

Třetí nasazený český pár až na menší zaváhání v prvním kole prochází turnajem bez větších problémů. Naposledy porazil japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamová, Čchan Chao-čching 6:2, 6:0 a přiblížil se k vysněnému titulu z US Open, který mu ve sbírce ještě chybí. V New Yorku došly Češky nejdále v roce 2018 do semifinále.

Nyní jim v cestě stojí zatím papírově nejsilnější soupeřky. Dabrowská a Olmosová tvoří pátý nasazený pár. O svém postupu do čtvrtfinále rozhodly až v super tiebreaku rozhodující třetí sady a vyhrály těsně 6:3, 3:6 a 7:6 (10:8). S českými tenistkami se potkávají vůbec poprvé.

Plíškové proti další Bělorusce

V osmifinále si Plíšková poradila s Victorií Azarenkovou ve třech setech a na US Open se probojovala podruhé v řadě mezi nejlepší osmičku. „Je to fajn, ale samozřejmě chci jít dál,“ netají. Loni v této fázi nestačila na Marii Sakkariovou, povede se jí nyní proti Sabalenkové prolomit brány čtvrtfinále?

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Aryna Sabalenková Zápas začne v 18:00 SELČ

Celkově si česká tenistka zahraje v New Yorku už páté čtvrtfinále za posledních sedm let. Do bojů o finále však postoupila jen v roce 2016, kdy v Americe zářila po vynechané olympiádě v Riu.

V souboji o semifinále nastoupí proti další Bělorusce Sabalenkové, která v osmifinále taktéž potřebovala rozhodující třetí sadu. Finalistku letošního Australian Open Danielle Collinsovu porazila 3:6, 6:3 a 6:2.

Tenistky mají vyrovnanou vzájemnou bilanci. Plíšková se Sabalenkovou dvakrát prohrála v roce 2018. Na turnajích v Eastbourne a v Cincinnati padla ve třísetových utkáních. Loni ale česká tenistka dvakrát zvítězila, když Bělorusku porazila na své cestě do finále Wimbledonu i na turnaji v Montréalu.

Šwiateková i Alcaraz chtějí do semifinále

Vládkyně ženského žebříčku Šwiateková vydřela v osmifinále vítězství s Němkou Jule Niemeierovou a stala se první Polkou, která na US Open postoupila mezi nejlepší osmičku.

Své maximum bude chtít ještě vylepšit. V souboji o postup do semifinále ji čeká přemožitelka Petry Kvitové Američanka Jessica Pegulaová.

Ve čtvrtfinále zabojuje i Carlos Alcaraz, který zdolal Marina Čiliče 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 a stále živí naději na post světové jedničky a vylepšení maxima na newyorském grandslamu. Loni ho na kurtech ve Flushing Meadows vyřadil ve čtvrtfinále Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Španělovým vyzyvatelem bude Ital Jannik Sinner, který zdolal Bělorusa Ilju Ivašku taktéž v pěti setech 6:1, 5:7, 6:2, 4:6 a 6:3

V druhém mužském čtvrtfinále Rus Andrej Rubljov vyzve Američana Francese Tiafoea. Přemožitel Rafaela Nadala se opět bude moct spolehnout na podporu domácího publika.