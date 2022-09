Z postele do čtvrtfinále, to je úspěch, pravila Plíšková. Zkusím to častěji!

Středeční zápas na newyorském centrkurtu si představovala úplně jinak.„Nesedlo mi víc věcí, ale všechna čest soupeřce, hrála skvěle,“ pronesla.

Své vystoupení na US Open po čtvrtfinálové porážce 1:6, 6:7 nelakovala nějakými přehnaně jásavými barvami. Zároveň se nechtěla potápět do hlubin tesknoty.

„Na celé americké šňůře jsem po delší době předváděla dobrý tenis. Doufám, že jsem na dobré cestě. Když na ní vydržím, můžu se vrátit do Top 10.“

Dneska jste zprvu působila omráčeně, zaraženě, bez jiskry. Dolehlo na vás po předchozí tříhodinové řežbě s Azarenkovou vyčerpání?

Samozřejmě se necítím stoprocentně svěží, ale měla jsem volný den a udělala všechno, abych se po zápřahu zotavila. Možná jsem byla trochu pomalejší, což ale nepřipisuju únavě z minulého zápasu.

Co vám bralo pohodu?

Nesedlo mi víc věcí. Z nějakého důvodu jsem byla nervóznější. V každém kole jsem se stěhovala na jiný kurt, takže jsem si musela zvykat na obrovský prostor a rámus. Necítila jsem se dobře. Připadala jsem si ztracená. Ale hlavně bych řekla, že riskující soupeřka fakt zaválela a skoro mi nedala šanci.

US Open 2022 Příloha iDNES.cz

Jak si v hlavě hodnotíte US Open?

Týden jsem před ním (s pochroumanou nohou) strávila v posteli, takže čtvrtfinále není špatný výsledek. Asi to takhle budu dělat častěji! Ale vážně, zklamání je teď velké. Nechci brát čtvrtfinále jako extra úspěch. Ale na zdejších výkonech se dá stavět. Tak snad na ně navážu. Ještě pár turnajů máme. Ve hře je spousta bodů.

Změnilo se složení vašeho týmu. Jaké další dojmy si odvezete z New York City?

S Leošem Friedlem už se známe delší dobu. První společný turnaj jsem tu absolvovala s kondičákem Jezem Greenem. Musím říct, že jsme si docela sedli. I když teď mám totální směs: Čech, Španěl, Angličan, Ukrajinka... Jsme trošku jako cikáni.

Potěšila vás přítomnost kamarádky a rádkyně Olgy Savčukové, která vzhledem k válce v její vlasti prožívá smutné období?

K Olze mám blízko, je jako moje druhá ségra. Když neřešíme tenis, můžeme se bavit o čemkoli. Měla tu svou malou holčičku, se kterou jsem se viděla každý den, což pro mě byl příjemný relax.

Co si počnete v dalších měsících?

Určitě chci hrát. V první půlce sezony jsem některé turnaje po zranění vynechala a na dalších jsem to nebyla úplně já. Kalendář je trochu šílený. Zatím mám v plánu Tokio a Ostravu, cestování je docela brutální. Teď poletím domů, možná se zastavím se u ségry v Rotterdamu. Uvidím, jak se budu cítit, jak se všechno vyvine.

Láká vás domácí podnik v Ostravě?

Do Ostravy to mám tak daleko, že to skoro není u nás. Taková Iga Šwiateková to bude mít kousek, určitě blíž než já... Ale těším se, že přijde dost lidí a podpoří nás.

Zvažujete účast na listopadovém finále BJK Cupu v Glasgow?

Tu šanci vidím tak padesát na padesát. Ráda bych hrála, ale termín je úplně šílený. Tři týdny po posledním turnaji, což mi do kalendáře moc nepasuje, pokud chci mít nějaké volno a mám se připravit na další rok. Uvidíme. Nechte se překvapit.