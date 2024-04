Rose, Kane, Bedard. A teď má Chicago jedničku draftu i v NFL. Atlanta šokovala

Velká zásoba talentovaných quarterbacků, wide receiveři všeho druhu a velký počet obřích ofenzivních linemanů. Prvních 14 výběrů jen do útoku a navíc historický počet quarterbacků. Šest na prvních 12 pozicích. Nevídané.

Pro Chicago tohle byl velký večer. První volba byla jasná měsíce. Po neúspěšné éře Justina Fieldse jsou Bears připraveni na dalšího quarterbacka. Tím nemohl být nikdo jiný než Caleb Williams, v posledních dvou letech velká hvězda univerzity USC. Hráč s neskutečným herním talentem, ale zároveň chlapík, u kterého před draftem šla řada pochybností, jestli je správným lídrem mužstva. Slavnou organizaci, jenž poslední roky patří k suterénu NFL, ale dokázal přesvědčit.

„Jde o historický výběr pro Bears. Takový talent ve své více než stoleté historii na pozici quarterbacka nikdy neměli. Navíc mu připravili tým. V ofenzivě má velké množství zbraní a solidní ofenzivní lajnu. Má všechny předpoklady uspět,“ říkal ihned při přenosu Rich Eisen, jeden z moderátorů draftu.

Williamsovu výchozí pozici Bears ještě vylepšili svou druhou volbou v prvním kole, když si na „devítce“ vybrali wide receivera Roma Odunzeho z univerzity Washington. Vysoký zachytávač přihrávek Huskies může být hned od začátku Williamsovým oblíbeným cílem.

„Letěli jsme spolu z Los Angeles do Detroitu na draft. Ze srandy jsme si říkali, že by bylo super si spolu zahrát v jednom týmu. Je to neskutečný hráč, moc se na něj těším,“ hlásím Williams směrem k novému parťákovi.

Drake Maye (druhý zleva) před draftem do NFL se svými bratry. Dva se prosadili v basketbalu, jeden v baseballu.

Pak šli na řadu další dva skvělí quarterbaci. Jayden Daniels do Washington Commanders a Drake Maye do slavné, ale dnes trápící se organizace New England Patriots. Pro oba kluby je to start do nové éry. Bude zajímavé sledovat, který z těchto tří quarterbacků bude mít nejúspěšnější kariéru. Srovnáváni budou od prvního zápasu.

Překvapení u Falcons

Kromě quarterbacků byli ve hře kvalitní hráči především na pozicích wide receivera, kde bylo jasné, že jméno Marvina Harrisona Jr. uslyšíme jako další. Arizona Cardinals si tohohle chlapíka, jehož otec byl hvězdou Indianapolis Colts, nemohli nechat ujít. Tradičně lákali i ofenzivní tackleové. Jako první šel na řadu obrovitý Joe Alt z Notre Dame, jehož otec roky hrál v NFL na stejné pozici.

Od té chvíle všichni čekali, že na řadu půjde další quarterback J. J. McCarthy, ale Atlanta Falcons na osmičce šokovali úplně všechny, když sáhli po jiném quarterbackovi. Michael Penix Jr., hvězda Washington Huskies, byl jejich překvapivou volbou. Přitom Falcons před pár měsíci udělali obrovský finanční závazek s jiným quarterbackem, když podepsali volného agenta Kirka Cousinse. Ten roky válel v Minnesotě a pořád patří k užší špičce NFL.

Z české ligy V české Snapbacks lize zatím překvapuje Ostrava Steelers. Jediný neporažený tým si vyšlápl na obhájce Czech Bowlu z Vysočiny.

„Připomnělo mi to situaci před pár lety, když Green Bay vzali Jordana Lovea na konci prvního kola, ač měli Aarona Rodgerse. Je mi jasné, že Kirk Cousins teď rozhodně radost nemá. Je pár měsíců v týmu a ten už kouká po jeho nástupci,“ byl překvapený v přímém přenosu novinář Peter Schrager.

Na desítce se dočkal zmiňovaný J. J. McCarthy, když po něm sáhli Vikings. A k dalšímu překvapení všech o dvě pozice později šel na řadu už šestý quarterback večera Bo Nix z Oregonu. Z něj budou chtít vychovat kvalitního startera v Denveru.

Poprvé v historii draftu NFL tak defenzivní hráči minuli top 10, z obrany byl díky Indianapolis Colts první vybrán až defenzivní end Lailatu Latu na čísle 15. Na pozice safety a running backa se v prvním kole vůbec nedostalo. Ve čtvrtek NFL draft pokračuje 2. a 3. kolem. 4. až 7. kolo je na řadě v sobotu. Dražba mladých talent je vždycky plná příběhů.