Svár o nadhoz. Aneb proč se neshodnou šampioni Roddick s Krejčíkovou

Ne že by šlo o nějakou žhavou novinku. Na US Open ovšem průtahy při podání opět upoutaly pozornost diváků i bývalých a současných profesionálů.

„Opravdu si myslíte, že to nedělá schválně?!“ čertil se Dán Holger Rune. Ve třetím kole na Flushing Meadows jej „nepovedenými“ nadhozy namíchl Brit Cameron Norrie.

Karolínu Plíškovou v osmifinále podobným způsobem vytáčela Běloruska Viktoria Azarenková.

„Vyváděla mě z koncentrace. Některé holky si opravdu neumějí balon nadhodit, ale jiné to dělají jako taktický tah, kterým můžou return ovlivnit.“

Téma se chytilo na Twitteru, kde do něj píchl Američan Andy Roddick, šampion US Open 2003.

„Myslím, že nadhoz je součástí servisu,“ napsal. „Neměl bys mít možnost nechat ho spadnout a začít znovu. Nebo se pletu?“

Andy Roddick (v kšiltovce a šedém tričku) sleduje čtvrtfinále US Open.

Rozpoutala se diskuse, do níž se zapojila řada fanoušků i lidí z branže. Roddick podotkl, že by úpravou pravidel nezatěžoval amatéry, ale špičkové „plejery“ ano.

„Vždyť někteří se takhle zachraňují, když jim dobíhá čas mezi výměnami. Zbývají jim tři vteřiny, tak si rychle jen tak nadhodí a vyhnou se varování nebo ztrátě fiftýnu.“

Se souhlasnou hláškou přichvátal Roddickův krajan John Isner: „Jo. Máš stoprocentní pravdu. Ale kdyby došlo na tvoje slova, půlka deblistů by přišla o práci.“

O něco vážněji se vyjádřila legendární Martina Navrátilová: „Zrovna jsem o tom mluvila při komentování. Souhlas. Míč je ve hře. Kdyby do něj hráč musel praštit, ačkoli si ho špatně nadhodil, spousta servisů by pak byla snadno k vybrání.“

Roddicka podpořil též znamenitý volejbalista Erik Shoji: „Jsem stejného názoru. My taky máme jenom jednu šanci. Nadhodíš a hraješ.“

Skoro nic na světě není úplně jednoznačné a jednoduché. Dámy a pánové s raketou třeba při výkonu svého povolání leckdy zápolí s nepříznivými přírodními podmínkami. Paprsky ostrého australského poledního slunce nebo poryv večerního newyorského větru dovedou člověku ztížit i jinak dokonale zvládnuté činnosti.

Martina Navrátilová na galavečeru před startem US Open

Zásah navrhovaný Roddickem či Navrátilovou – považovat nevyužitý nadhoz za chybu – považuje Plíšková i z těchto důvodů za „brutální“. Zvolila by jemnější řešení: „Třeba limit tří oprav na set. I s ním měla řada hráček velké problémy.“

Rázné ne úpravám stávajících pořádků zaznělo od parťaček Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové při rozhovoru s českými reportéry v New Yorku.

„Nevím, nevidím v tom logiku. Nesouhlasím,“ pravila první jmenovaná. „Věřím, že (falešný nadhoz) některé hráčky používají jako taktiku. Ale jak to zjistíte? U žádosti o ošetření taky stoprocentně nemůžete vědět, jestli dotyčného ruka skutečně bolí, nebo ne.“

Vedle sedící Krejčíková, která s neposlušnými míčky při podání zápolí docela často, přikyvovala.

„Nemám moc co dodat,“ řekla. „Kdyby Roddick ještě hrál a najednou by kvůli špatnému nadhozu přišel o servis, asi by nebyl nadšený. Teď se mu to vypráví. Po bitvě je každý generál.“

Znesvářené tábory se zjevně neshodnou. Roddickova námitka se dá vnímat přinejmenším jako podnět k zamyšlení. Některé obyčejné tenisové příznivce totiž oddalované zahájení výměny taky dráždí.