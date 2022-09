ONLINE: Krejčíková se Siniakovou vedou v semifinále deblu na US Open

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku postupně směřuje k vrcholu. O postup do finále ženské čtyřhry hrají Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, soupeřkami českých tenistek jsou Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová. Zápas sledujte v podrobné online reportáži. Na řadu přichází také semifinále žen v singlu - Uns Džábirová hladce porazila Caroline Garciaovou, brzy nastoupí Iga Šwiateková proti Aryně Sabalenkové.