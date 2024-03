Turnaj mistryň míří do kontroverzní destinace. Rijád ve finále porazil Česko

„Dostali jsme se z nějakých šesti uchazečů mezi poslední dva, ale WTA si bohužel vybrala Rijád,“ řekl Petera pro CANAL+ Sport. „Letos bychom Masters zorganizovali v Ostravě, další tři ročníky pak v pražské O 2 areně.“

Zastávku v Ostravě nabídla Peterova firma Perinvest kvůli těžkopádné komunikaci a chabé akceschopnosti asociace, která svůj vrcholný podnik umísťovala překotně a na poslední chvíli už v několika předchozích letech.

„Na pořádné přípravy takového turnaje potřebujete mít jistotu aspoň rok a půl předem,“ vysvětluje bývalý trenér, který vedl Petra Kordu nebo Andreu Hlaváčkovou, a sportovní promotér, jenž nyní po obchodní stránce spolupracuje třeba s NHL.

Tomáš Petera hovoří na tiskové konferenci vedle Karolíny Muchové, kterou zastupoval jako manažer.

Loni předložil podobný plán a zprvu se setkal s velice příznivou reakcí šéfů Women’s Tennis Association. Pokročil tak daleko, že v Londýně objednal na nátěr kurtu speciální fialovou barvu, kterou používá právě WTA.

Jenže její tehdejší boss Steve Simon se svými pobočníky posléze protlačil překvapivou „last minute“ kandidaturu mexického Cancúnu, která nedávala smysl po logistické ani ekonomické stránce. Samotné konání akce ve stylu animovaných příběhů kutilů Pata a Mata vyvolalo rozčarování i posměch. Ostuda donutila Simona, aby se aspoň částečně klidil z čela organizace.

Už loni v létě se zároveň objevovaly zvěsti o námluvách s Rijádem, jemuž lze snadno vytknout nulovou tenisovou tradici, neexistující fanouškovskou základnu a krajně nevlídný vztah k právům žen a homosexuálů v islámské absolutní monarchii.

Proti paktu se Saúdy hlasitě burcovaly americké legendy Chris Evertová a Martina Navrátilová. V lednu dokonce napsaly esej pro Washington Post: „Hodnoty, které WTA hájí, jsou v ostrém rozporu s hodnotami v zemi navrhovaného hostitele.“

Jenže jejich protesty nejspíš zůstanou nevyslyšeny. WTA zatím odmítla zprávu o pořádání závěrečného klání ženského okruhu v Rijádu potvrdit, avšak i respektovaný server The Athletic citoval důvěryhodný zdroj, který mluvil o „nejhůře utajeném tajemství současného sportu“.

Téměř bezmezné finanční zdroje v poslední době přitáhly do metropolí arabského poloostrova mužskou ATP, závody F1, špičkové golfisty i fotbalisty.

Dámy s raketami budou dalšími na řadě, míří do Rijádu, ačkoliv do něj zapadnou asi jako výsadek mimozemšťanek.

Peterova konkurenční nabídka přitom patrně vůbec nebyla špatná. Po překlenovacím ročníku 2024 v Ostravě, v němž by se WTA částečně podílela na nákladech, by následovala velkolepá slavnost v Praze.

„Tam by asociace neplatila ani korunu, všechny výdaje by šly za námi,“ tvrdí Petera. „Za licenci bychom jí platili šest až sedm milionů dolarů ročně. Dalších dvanáct až patnáct milionů by v každé sezoně šlo na odměny hráčkám.“

„Pro volbu Rijádu mám jediné vysvětlení – peníze,“ pokračuje. „Saúdové museli slíbit výrazně lepší podmínky, protože jinak to nedává žádný smysl. Návštěvnost i atmosféra by u nás byla mnohonásobně lepší. Česko je tradiční tenisová země a myslím, že by si přidělení takové akce zasloužilo.“

Jenže WTA dává přednost jiným hodnotám.

Také mezi hráčkami panuje přesvědčení, že se listopadové dostaveníčko osmi nejlepších singlistek a osmi elitních deblových párů sezony uskuteční v Arábii. Nedá se předpokládat, že by se proti kontroverznímu tahu nějak vzbouřily.

Nenastane-li nějaký neočekávaný zvrat, WTA své rozhodnutí zřejmě představí veřejnosti jako pokus pomoci ženám v jednom z nejteokratičtějších států v regionu. A příliš ji netrápí, že jí jen tak někdo neuvěří.