Navzdory potížím tenisový challenger v Ostravě bude. Objeví se další hvězdy?

Roubíček: Na svazu nejsme až tak závislí Aféra kolem nekalých dotací zástupců Českého tenisového svazu v čele s Ivem Kaderkou a Vojtěchem Fléglem pořádně zamávala českým tenisem. Řada turnajů v Česku se kvůli tomu neuskuteční. Ostravský challenger Ostra Group Open 2024 by Purposia příští týden bude. „Tím, že máme nového titulárního partnera, je to pro nás jednodušší – i ti naši stávající partneři nám zachovávají důvěru. Nejsme na svazu tak závislí jako ostatní pořadatelé,“ řekl ředitel ostravského turnaje Václav Roubíček. Kaderka zatím funkci šéfa svazu nepoložil. Co to znamená pro český tenis?

Vše se musí vyřešit, co nejdříve, vyčistit, dál to tak nejde. Svaz se musí zase rozběhnout, neboť na penězích od něj jsou závislí junioři, výjezdy, všechno. Doufám, že na valné hromadě (7. června) se situace vyřeší. Vyšetřování se může táhnout a leccos se třeba objeví i z dávnější minulosti. Nebude budoucnost českého tenisu složitější, než je tomu nyní?

Pokud budou kontrolovat další roky, může to být totéž, co teď, takže se tam musí udělat nějaké status quo, nějaká tlustá čára, protože... Nevím. Mají majetek, třeba přijde insolvence a nějaký nový subjekt. Opravdu nevím, to jen tak fabuluji. Svaz ale musí fungovat dál. Vy jste turnaj pořádali bez výraznější dotace od tenisového svazu, takže byste se měli udržet i do dalších let?

Doufáme, že nám všichni místní partneři zachovají podporu. My jsme na podporu svazu tolik nespoléhali. Nebylo to tak šílené jako u ostatních. Ale úplně špatné všechno nebylo. Juniorské turnaje a turnaje kategorie Futures a Challenger pomáhaly českým hráčům, kteří neměli takové náklady jako by jezdili do ciziny, dostávali divoké karty. Bohužel se organizovaly tak, jak se organizovaly. Bude letos Ostrava jediný challenger v Česku?

Nedávno jsme se dozvěděli, že Národní sportovní agentura podpořila Štvanici (6. až 12. května), takže ta bude. My jsme bohužel od Národní sportovní agentury nedostali nic, byť jsme o příspěvek také žádali. A co turnaj v Prostějově, který míval nejvyšší odměny?

Informace se každým dnem mění, takže nevím.