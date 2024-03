Tenis na prahu revoluce. O vládu se utkávají grandslamoví šéfové se Saúdy

Na první pohled nyní vše vypadá přepychově. Tenisové karavany WTA i ATP se přesunuly z Kalifornie na Floridu. Po Indian Wells se na spojeném podniku předvádějí v Miami. Takzvaný Sunshine Double v Americe charakterizují štědré odměny, krásné areály, mocný zájem diváků a vysoká prestiž. Jenže zdání tak trochu klame. V branži nepanují idyla a blahobyt. Určitě ne v celé.

Především ženskou WTA Tour souží četné problémy – zejména finanční. Její příjmy od sponzorů a televizních společností nejsou ve srovnání s mužskou ATP ani poloviční. Hlavně proto berou hráčky na drtivé většině akcí nižší „prize money“ než chlapi.

Poslední ročníky Turnaje mistryň, výkladní skříně Women’s Tennis Association, se pořádaly hekticky, amatérsky, na nevhodných místech a bez náležité divácké pozornosti.

Členky a členové obou profesionálních okruhů si navíc svorně stěžují na přehnané množství povinných turnajů a na příliš krátké prázdniny mezi sezonami, z čehož pramení fyzické i psychické vyčerpání a častá zranění.

Zároveň platí, že pouze elitní stovka v obou žebříčcích si na kurtech vydělá na pohodlné živobytí. Ostatní musí šetřit na cestovném i při skládání trenérských týmů. Nebo se dokonce zadlužují.

Ředitel tenisového Australian Open Craig Tiley.

O reformu současného systému se delší dobu pokoušejí šéfové grandslamových podniků, čtyř nejslavnějších a nejvýnosnějších akcí, jež se konají v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku.

Čerstvě však s nimi do souboje vytáhl šéf ATP Andrea Gaudenzi, který vyjednává gigantickou podporu od saúdskoarabského veřejného investičního fondu PIF. Šejkové by do tenisu mohli napumpovat až dvě miliardy dolarů.

Plán grandslamových bossů, který nejčastěji představuje Australan Craig Tiley, má vyústit v takzvanou Premier Tour. Ta by sjednotila obě asociace, skládala by se ze čtyř grandslamů, přibližně deseti dalších turnajů založených na bázi současných tisícovek, jedné týmové soutěže a společného finále sezony pro nejužší špičku. Přičemž by garantovala osm týdnů volna po skončení sezony.

„Hlavně ta dvouměsíční přestávka po všem tom trmácení po zeměkouli působí hodně lákavě,“ říká Klára Koukalová, bývalá hráčka Top 20 a nyní expertka stanice CANAL+ Sport.

Potíž vězí v tom, že Tiley a jeho kolegové zatím nedokážou projekt dotáhnout do konce po ekonomické stránce. Podle svědků jejich prezentace v Indian Wells „na kostech chybělo maso“.

I proto do hry vstoupili další reformátoři. Ti z Arabského poloostrova. Svou konkurenci předbíhají obří částkou, kterou údajně mohou rovnou vysypat na stůl a poté ji rozdělit všem potřebným.

Gaudenzi za nimi přiletěl v lednu, když se kvůli údajné nákaze koronavirem vymluvil z účasti na australské schůzce s Tileym a spol. a odletěl na jednání do Arábie.

Také Saúdové chtějí podpořit slepení WTA a ATP.

„Pro WTA by určitě bylo výhodné,“ tvrdí Koukalová.

Souhlasí s ní Jiří Lehečka, česká jednička: „Nevím, jestli by sloučení pro WTA znamenalo přímo záchranu, ale obří pomoc určitě ano. Hráčkám bych ji moc přál. Netuším, co by to přineslo našemu okruhu. Vcelku se mu daří po hospodářské i fanouškovské stránce, takže nevidím nutnost změny.“

Saúdská Arábie nedávno až rozmařile investovala do golfové série LIV, přilákala závod mistrovství světa formule 1 a ve velkém valí peníze do fotbalu či boxu. Podle kritiků si tak vylepšuje pověst pokaženou porušováním lidských práv v zemi. Teď se chystá na další zásadní ofenzivu.

V Rijádu už se koná Masters nadějí ATP. Míří do něj Turnaj mistryň, byť proti tomu kvůli potlačování žen a homosexuálů hlasitě protestují ikony Martina Navrátilová a Chris Evertová. „Ani mně se to moc nelíbí,“ říká Koukalová.

„Já s jejich aktivitou v tenise nemám problém,“ tvrdí Lehečka. „Akorát vnímám obrovské otazníky ohledně kalendáře. Kdyby chtěli pořádat velký turnaj, těžko by se pro něj hledal termín.“

Daniil Medveděv jako vítěz exhibice v saúdskoarabském Rijádu

Saúdové štvou rivala Tileyho myšlenkou uspořádat obrovskou akci pro ženy i muže hned na začátku roku, protože by přímo konkurovala United Cupu, hranému u protinožců a vnímanému jako příprava na Australian Open.

Hlásí se též k uspořádání společného Turnaje mistryň a mistrů v Rijádu.

Oba ambiciózní plány by nejspíš tenisový byznys pozvedly. Nicméně v zákulisním souboji titánů teď patrně mají převahu magnáti z Blízkého východu.