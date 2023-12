Skupovali fotbalisty, teď chtějí v Saúdské Arábii i tenis. Ale co lidská práva?

Jak praví známé rčení: Důvěřuj, ale prověřuj. „Jenže co se týče Saúdské Arábie, mělo by to být spíš naopak. Ověřuj a potom teprve důvěřuj,“ varuje někdejší tenisová hvězda Martina Navrátilová. Země na Blízkém východě, kde se ženy a sexuální menšiny stále bojí a bojují o stejná práva, si totiž nárokuje pořadatelství tenisových turnajů. A rozhodně se svými ambicemi nemíří do spodních pater. Právě naopak.