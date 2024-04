Peníze vítězí. Dohodu se Saúdy kritizuje i Navrátilová: Rozpor s našimi hodnotami

Prestižní podnik pro osm nejlepších hráček a deblových párů sezony, pomyslný klenot ženského tenisu, letos nabídne rekordní odměny 15,25 milionu dolarů, v dalších letech se má částka ještě zvýšit.

Toto je pro tenistky jistě příznivá zpráva, nicméně ani zdaleka neutiší nesouhlasné hlasy, které se proti partnerství se Saúdskou Arábií ozývají už několik měsíců.

Mezi kritičky spojení se zemí, jež nedodržuje práva žen a menšin, patří třeba legendy Martina Navrátilová a Chris Evertová, nelibost vyjádřily i některé současné hráčky.

Ženy jsou tam majetkem mužů

Navrátilová a Evertová v lednu, když se o dohodě s Rijádem hovořilo jako o hotové, byť ještě nebyla oficiální, pro Washington Post napsaly: „Hodnoty WTA jsou v ostrém rozporu s těmi v navrhované hostitelské zemi. Je to země, kde ženy nejsou vnímány rovnocenně, kde současný stav zahrnuje zákony, které z ženy v podstatě dělají majetek muže. Je to země, která kriminalizuje LGBTQ komunitu a jejíž lidská práva a základní svobody jsou předmětem mezinárodních obav už po dekády.“

Úřadující šampionka US Open Coco Gauffová zkraje roku prohlásila: „Rozhodně nepodporuju situaci, která tam je. Ale doufám, že pokud tam budeme hrát, dokážeme udělat změnu.“

Tenisová legenda Martina Navrátilová sleduje finále Wimbledonu.

Výkonný šéf WTA Steve Simon připouští, že tyto názory vnímá: „Máme ujištění, že všichni tam budou vítaní. Ptali jsme se na jiné akce, které v regionu v poslední době proběhly, a jejich účastníci měli jen pozitivní zkušenosti. Soutěžíme v mnoha zemích světa, které reprezentují různé kultury a systémy hodnot. Chápeme a respektujeme, že Saúdská Arábie vyvolává některé velmi silné názory.“

Marina Stortiová, výkonná ředitelka WTA Ventures, tedy obchodní divize asociace, pro Telegraph Sport dodala: „Dostalo se nám ujištění, že v Saúdské Arábii budou vítáni všichni, nehledě na sexuální orientaci nebo náboženství. Pokud do Rijádu přicestují stejnopohlavní páry a budou chtít sdílet hotelový pokoj, bude jim to umožněno.“

Nicméně fakt, že ve 21. století je třeba o podobné záruky žádat, je přinejmenším zarážející.

Jedenáctá hráčka světa Darja Kasatkinová, jež už před časem sdělila, že je lesba, loni v létě k tématu Saúdské Arábie poznamenala: „Těžko se mi o tom mluví. Nemyslím si, že všechno je jen o penězích.“

Ruska Darja Kasatkinová se natahuje po míči ve finále turnaje v Abú Zabí.

Jenže WTA právě po financích prahne nejvíc.

Potřebuje se zotavit z covidových let a zabezpečit právě Turnaj mistryň. Původně ho plánovala umístit na deset let (2019–2028) do Šen-čenu, který rovněž nabídl lukrativní podmínky. Nicméně kvůli pandemii a zmizení tenistky Pcheng Šuaj se z Číny na čas stáhla.

Rijád letos na prize money poskytne o 6,25 milionu dolarů více než loni mexický Cancún, čímž vyrovná odměny mužského Turnaje mistrů, který se koná v Turíně.

Začátek tenisové revoluce?

Nové dějiště ozdoby ženského tenisu skýtá úskalí i v divácké návštěvnosti přímo na místě.

Přitom už předloni v americkém městě Fort Worth a loni v Cancúnu poloprázdné tribuny budily rozpaky celého sportovního světa.

A jelikož v Saúdské Arábii proběhl první turnaj elitního okruhu teprve loni na přelomu listopadu a prosince – předtím tenis do země nezavítal i kvůli zmíněným obavám o lidská práva – rozhodně se o zemi nedá mluvit jako o tenisové baště.

O premiéru se navíc postaral Turnaj mistrů pro hráče do 21 let, ženy tam dosud hrály jen exhibice.

Z pohledu fanouškovského zájmu by tak nejspíše atraktivnější událost přichystalo Česko, které se pod záštitou podnikatele Tomáše Petery o Turnaj mistryň taktéž ucházelo. Jenže ani loni, ani letos vedení WTA nepřesvědčilo.

Investice Saúdů do tenisu zapadají do jejich aktivit z posledních let, kdy podobně štědře dotují fotbal či golf. Podle kritiků jde o takzvaný sportswashing, tedy vylepšování reputace skrze sport.

Podle zákulisních informací by země ráda vstoupila do tenisu ještě více, údajně nabízí dvě miliardy dolarů za sloučení okruhů ATP a WTA a uchází se o pořádání podniku kategorie Masters.

Turnaj mistryň v Rijádu tedy nejspíš představuje teprve začátek nového směřování světového tenisu, které se však nemusí líbit všem.