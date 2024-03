Tenis už nebude jako dřív. Chce míň akcí, víc peněz a turnaje jen pro elitu

„Jste čtvrtý nejpopulárnější sport, ale 70 procent fanoušků vás sleduje jen při čtyřech akcích,“ odhalil šéf americké tenisové asociace Lew Sherr závěry průzkumu, který běží od roku 2021 na pěti tisících respondentů a podle něhož se příznivci soustředí hlavně na grandslamy.

„Ředíme vlastní produkt, během určitých týdnů máme až šest turnajů a fanoušci nevědí, které mají sledovat. Proč Sinner hraje v Rotterdamu a Alcaraz někde v Jižní Americe?“ připomněl situaci z února, kdy přední hvězdy zvolily každá odlišný program.

Hlasy volající po změně dlouho zaběhnutého formátu v poslední době sílí. V zákulisí se formují dvě mocné skupiny: jednu tvoří vládcové čtyř grandslamů, druhou šéf ATP Andrea Gaudenzi se štědrou finanční podporou Saúdské Arábie.

Obě frakce usilují o spojení mužského a ženského okruhu.

První parta zamýšlí vytvořit jednu sérii, jež by nabídla menší počet turnajů, ale s prestižnějším nábojem, druhá by ráda prodávala marketingová práva ATP a WTA společně, ale po samotné herní stránce by zachovala oddělené systémy. Přičemž jeden z podniků Masters by se konal v Saúdské Arábii.

Veřejně se zatím víc hovoří o plánu grandslamových šéfů, kteří usilují o vznik takzvané. Premier Tour.

„Nejlepší způsob, jak prezentovat fanouškům náš sport, je formát, v němž se nejlepší střetávají na elitním okruhu s předem určenými turnaji. Což zároveň dává hráčům prostor pro odpočinek a vyladění formy,“ nastiňuje Sherr.

První známky možné revoluce přinesl kalendář mužského okruhu ATP na sezonu 2025, který asociace oficiálně představila v pátek.

Italský tenista Jannik Sinner se natahuje po míči ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells.

Nenajdete v něm pět dosavadních zastávek, turnaje Masters v Cincinnati a Kanadě se prodlouží na dvoutýdenní, další tři akce povýší z kategorie 250 na 500. V reakci na toto oznámení populární novinář José Morgado, jehož na síti X sleduje přes 192 tisíc uživatelů, napsal: „Tenis už nejspíš nikdy nebude takový, jak jsme ho znali posledních 30 a více let.“

A jak tedy může vypadat?

Zatím se objevují zprávy, že nový okruh pro muže i ženy Premier Tour má zahrnovat čtyři grandslamy plus dalších deset turnajů s pavoukem pro 96 hráčů, týmovou akci, společný závěrečný podnik sezony, týden volna před grandslamy i po nich a minimálně dvouměsíční pauzu po sezoně.

To celé v uzavřeném systému ve stylu golfové PGA, kdy má na něj v jedné sezoně přístup zhruba nejlepších sto hráčů a hráček, zatímco ostatní budou spadat pod nižší okruh s možností posezonního postupu vzhůru.

„V současném modelu tvoří deset turnajů 80 procent příjmů našeho sportu. To není udržitelné, potřebujeme změnu,“ znovu připomíná Sherr nepoměrnou sílu grandslamů a dalších obřích turnajů.

Od novinky, jež klade důraz na kvalitu, ne kvantitu, si slibuje výrazný nárůst výnosů, což by pomohlo i elitním hráčům. Mimochodem, Premier Tour slibuje zavést stejné prize money tenistům i tenistkám, což je v posledních letech velmi diskutované téma.

Sally Boltonová, která vede All England Club pořádající Wimbledon, odhadla pro agenturu AP, že novinky by tenisu přinesly až miliardu dolarů navíc za sponzorské smlouvy a vysílací práva.

Španěl Carlos Alcaraz se hecuje ve čtvrtfinále turnaje v Indian Wells.

A kdy se změny mohou projevit?

Šéfové grandslamů zmiňují, že rozhodně ne dříve než v roce 2026. Mnoho aktuálních dějišť má totiž dlouhodobé smlouvy, které je třeba vypořádat, projekty musí být dotažené do nejmenších detailů.

Každopádně se zdá, že ačkoli si Alcaraz a Sinner vypěstují podobnou rivalitu jako Djokovič, Nadal a Federer, její kulisy budou odlišné.