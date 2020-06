Vezmete na milost US Open bez publika?

Pokud bude situace vypadat bezpečně, asi do New Yorku poletím. Jinak si ale stojím za svým. Grandslam bez diváků si neumím představit. Zvlášť když si vybavím Ashe Stadium, v jehož v obrovském hledišti má sedět jen jeden trenér na jedné straně a druhý trenér na opačné.