Kvitová i Plíšková nastoupí v Prostějově. Pokračuje týmová exhibice

„Stav mé ruky se lepší. Předpokládám, že se jako kapitánka růžového týmu zapojím do hry. Pokud vše půjde dobře, mohlo by to být dokonce ve dvouhře,“ doufá Kvitová, která první turnaj série kvůli zranění strávila pouze jako kapitánka na střídače. „Bylo to fajn, ale raději bych hrála,“ dodala tenistka, jejíž výběr v úvodním duelu prohrál 4:7 a bojoval i s nepřízní počasí, které natáhlo střetnutí o celý den.

Potvrdit předchozí úspěch se naopak bude snažit sestava pod vedením Karolíny Plíškové. „Formát soutěže nás velmi baví. Užíváme si s holkami spoustu legrace. Těšíme se na pokračování v Prostějově a doufám, že budeme pokračovat i v dobrých výkonech. Myslím, že se diváci mají na co těšit,“ míní Plíšková.

Každé družstvo má k dispozici šest hráček, z kterých je na každý turnaj nominována čtveřice a jedna náhradnice. Kvitová má v sestavě Barboru Strýcovou, Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Jekatěrinu Alexandrovovou a Lundu Fruhvirtovou. Spoluhráčkami Karolíny Plíškové jsou její sestra Kristýna, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Tereza Martincová a Nikola Bartůňková.

V každý turnajový den se uskuteční tři dvouhry a jedna čtyřhra, přičemž jednotlivé zápasy se nemohou v průběhu turnaje opakovat. Za vítězné utkání získá daný tým jeden bod. Ty se na konci třídenní akce sečtou a bude určen vítěz. V Prostějově se bude každý den startovat ve 12 hodin. „Na prostějovskou část série se těším nejvíc, pokusíme se o odvetu za první zápas,“ říká Kvitová.

Tenisová ředitelka slaví jubileum

Snad nejlépe ze všech zná prostějovský tenisový areál Petra Černošková. Do zdejšího tenisového klubu, kde její otec dlouho působil v pozici vedoucího extraligového družstva, přestoupila před osmadvaceti lety a podílela se na titulu v extralize smíšených družstev.

V roce 1998 ukončila profesionální kariéru, během níž se na světovém žebříčku WTA probojovala až na 53. příčku. Už o rok později se stala ředitelkou mužského challengeru, který se v Prostějově hraje neustále.

Zároveň je dlouholetou ředitelkou finálového turnaje mistrovství světa družstev do 14 let. To se hraje na Hané od roku 1998. Černošková, která s tenisem spojila prakticky celý svůj život, zítra slaví padesáté narozeniny, i přehlídka špičkových tenistek na „jejích“ kurtech je dárkem ke kulatinám.

„S Petrou se známe opravdu dlouho. Opakovaně skvěle zvládá svoji funkci. Jako ředitelka je dokonalá,“ tvrdí prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.