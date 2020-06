Kvitová se chystá na exhibiční tenisové turnaje v Berlíně

Oba třídenní turnaje jsou určeny pro šest tenistů a šest tenistek. Hrát se bude o prémie z celkové dotace 200.000 eur. V ženské soutěži už dříve svou účast přislíbily Elina Svitolinová z Ukrajiny, Kiki Bertensová z Nizozemska a domácí Julia Görgesová s Andreou Petkovicovou.



Mezi muži by měl být hlavní hvězdou domácí Alexander Zverev a rakouská světová trojka Dominic Thiem. Jedná se i o účasti Australana Nicka Kyrgiose, s nímž pořadatelé řeší především podmínky příjezdu do Německa. Hrát by měl i italský tenista Jannik Sinner a dočasný návrat na kurty chystá dvaačtyřicetiletý Tommy Haas.