Berlínská exhibice slibuje účast Zvereva, ale i Thiema a Kyrgiose

Tenis

Zvětšit fotografii Alexander Zverev v semifinále Australian Open. | foto: AP

dnes 19:10

Dominic Thiem, Alexander Zverev a Nick Kyrgios by měli být hlavními hvězdami exhibičních tenisových turnajů, které jsou naplánovány na červenec do Berlína. První akce se odehraje od 13. do 15. července na trávě na stadionu Steffi Grafové, druhý bude následovat od 17. do 19. července na tvrdém povrchu v hangáru na letišti Tempelhof.

Oba turnaje jsou určeny pro šest tenistů a šest tenistek. Hrát se bude o prémie z celkové dotace 200 000 eur. Aby se minimalizoval počet lidí na kurtu, auty bude místo rozhodčích hlídat elektronický systém. Zatím není jasné, zda se bude hrát před diváky, to bude záležet na postupném uvolňování opatření proti šíření koronaviru v Německu. Domácí hvězdu Zvereva, rakouskou světovou trojku Thiema a Australana Kyrgiose, o jehož cestě do Evropy a podmínkách příjezdu do Německa se nyní jedná, doplní italský tenista Jannik Sinner. Zbývající dvě místa jsou ještě volná, stejně jako v turnaji žen. V něm svou účast zatím potvrdily Elina Svitolinová z Ukrajiny, Kiki Bertensová z Nizozemska a domácí Julia Görgesová s Andreou Petkovicovou. Profesionální tenisové soutěže organizované ATP, WTA a ITF jsou od března až do konce července přerušeny. Hrají se jen malé exhibiční turnaje, jako byl tento týden pražský turnaj O pohár prezidenta ČTS.