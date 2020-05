Snad jsem přispěla k úsměvům, doufá Kvitová. Turnajem ji provázelo zranění

Nejvýše nasazená Kvitová podnikem v areálu Sparty proplula bez ztráty setu, ve čtvrtečním finále zdolala Karolínu Muchovou dvakrát 6:3.

„Jsem ráda, že se něco děje a že jsem zvládla odehrát tři zápasy,“ bilancovala dvojnásobná wimbledonská vítězka. „Je to hezké zpestření nejen pro hráčky, ale i pro fanoušky. Snad se tenisový svět začíná vracet do normálu.“

Ve finále jste od stavu 1:3 v prvním setu získala osm her v řadě. Co bylo příčinou?

Nezačala jsem špatně, v prvním gamu jsem měla brejkboly, ale Kája to vzala na svou stranu. Já se pak začala lépe hýbat, lépe jsem podávala, hrála jsem tvrdší údery a už to jelo samo. I když nikdo z nás netrénuje úplně na sto procent, myslím, že to bylo dobré zpestření.

Zápas za stavu 6:3 a 4:1 na hodinu a půl přerušil déšť. Jak jste se s pauzou vypořádala?

Skoro celý druhý set jsem koukala nad hlavu, co se to tam žene. Podle předpovědí mělo něco přijít, modlila jsem se, abychom zápas stihly. Ale přišlo mi to jako normální turnaj, zažila jsem spoustu přerušených zápasů.

Váš start na turnaji byl ale do poslední chvíle ohrožen kvůli bolesti ruky.

Dva dny před startem mi začalo tuhnout předloktí stejně jako loni před Roland Garros. Netrénovala jsem ani v pondělí před turnajem. Nebýt pana profesora Koláře, nebyla bych schopná něco odehrát. Říkal, že to nějakým způsobem zvládnu. Teď to asi pár dní budu cítit, od tenisu si dám volno.

Mohl být příčinou zápasový režim?

Jak se začalo hrát na body, víc jsem do toho chodila a zvyšovala se i zátěž, tak se to asi muselo někde objevit. A tím, že mám levou ruku i po operaci, asi už nebude taková, jaká byla.

Co pro vás bylo na turnaji nejzvláštnější?

Na hodně Češek v turnaji už jsme zvyklé, takže to ne (smích). Byly to roušky, rukavice, zápasy bez podávání rukou, diváků a atmosféry, na jakou jsme zvyklé. Ale nakonec se to povedlo, i kluci měli svůj turnaj, kde se ukázali mladí talenti.

Jak vnímáte své vítězství?

Ze spousty důvodů je samozřejmě jiné, ale počítá se. Turnaj se povedl, byl hezký a doufám, že se tady uvidíme i v rámci akce spadající pod světový tenis.