ONLINE: Kolář a Forejtek usilují proti Slovákům o rozhodující bod

Obě páteční dvouhry se českému týmu náramně vydařily, Jiří Veselý i Lukáš Rosol smetli své soupeře ve dvou setech. Díky povedenému výkonu obou svých singlistů koketoval kapitán Jaroslav Navrátil s myšlenkou nasadit Veselého s Rosolem také do sobotní čtyřhry.

Nakonec však zůstal u původní nominace a vložil důvěru do mladého páru Zdeněk Kolář, Jonáš Forejtek. Také slovenská dvojice zůstala nezměněna, hrozbu hladké prohry 0:3 odvracejí Filip Polášek a Igor Zelenay.

Pro 23letého Koláře jde o první start v Davis Cupu, o pět let mladší Forejtek už prestižní týmovou soutěž okusil, loni v září se proti Bosně a Hercegovině blýskl dvěma body. Do čtyřhry však nastupuje poprvé.

ZPRAVODAJSTVÍ z pátečního programu Davis Cupu Slovensko vs. Česko

Slovenský pár je o poznání protřelejší, 37letý deblový specialista Zelenay má v Davis Cupu bilanci 6:5, o tři roky mladší Polášek dokonce 11:4. Společně jsou tito Slováci stoprocentní, chlubí se skóre 3:0.

„Musíme do toho jít s pokorou. Známe se, Slováci vždycky byli a budou ve všech sportech velcí bojovníci, budou nám to chtít znepříjemnit. Musíme do toho jít naplno a zkusit to hned ukončit,“ mírnil v pátek kapitán českého týmu Navrátil předčasnou euforii z vedení 2:0.



Čtyřhru v Bratislavě sledujeme od 17:30 v podrobné reportáži, v případě vítězství slovenské dvojice bude následovat souboj týmových jedniček, tedy Jiřího Veselého a Andreje Martina.