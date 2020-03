ONLINE: Daviscupové derby začíná, Veselý hraje proti Kovalíkovi

V sobotu začne program v 17:30 a jako první bude na pořadu čtyřhra, do které byli při čtvrtečním losování nahlášeni Jonáš Forejtek se Zdeňkem Kolářem a slovenský pár Filip Polášek s Igorem Zelenayem. Poté následují souboje týmových jedniček a dvojek.

Se Slováky se tenisté v Davis Cupu utkají poprvé. „Česká republika by do finálového turnaje měla patřit. Uvidíme, jestli se nám to povede, a uděláme pro to maximum. Určitě by to byl úspěch a výborný start nové éry. Bude to těžké, ale pevně věřím, že ty tři body získáme,“ řekl Veselý.

Z kvalifikace postoupí na finálový turnaj, který se bude hrát 23. až 29. listopadu, dvanáct družstev. Jistotu už mají loňští semifinalisté Španělsko, Kanada, Británie a Rusko a držitelé divokých karet Francouzi a Srbové.