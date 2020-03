Tenisový hrdina Veselý: Chtěl jsem v Davis Cupu končit, tohle je odměna

Svým parťákům bujaře vzkazoval: „Slavit jdeme všichni, nikdo nemá propustku. Protože je co oslavovat. Byla by škoda tuhle výhru a tenhle úspěch nechat jen tak ležet.“

Češi se mohou těšit na sraz světové elity v Madridu díky tomu, že on otočil duel se slovenskou jedničkou Andrejem Martinem ke skóre 4:6, 7:5, 7:5.

Zase jednou odvrátil mečbol. A hlavně si konečně potvrdil, že umí i starty v národních barvách.

„V pátek to byl můj nejlepší duel v Davis Cupu, v sobotu určitě nejtěžší a nejdramatičtější,“ bilancoval Veselý. „A s dobrým koncem! V posledních letech jsem se za Česko strašně natrápil, hledal jsem cestu ze své psychické křeče. Často jsem přemýšlel, že to zabalím, i kvůli svázanosti a nepohodě jsem býval po Davis Cupech nemocný, tak mě to vyšťavilo. Věřím, že tohle utkání všechno otočí.“

Jaká bitva s Martinem byla?

Strašně vyrovnaná. Výborně jsem začal, ale on hrál od mého vedení 3:1 až do stavu 4:6, 2:5 neuvěřitelný tenis. Nedal mi jediný míč zdarma, všechny servisy mi zneškodnil, marně jsem hledal cestu. Ale když to měl doservírovat, já pořád bojoval dál.

Jeden mečbol jste odvrátil - a pak měl sám dva...

Musím říct, že jsem překvapivě byl na první relativně klidný, ačkoli letěl asi tři metry do autu. Na druhý se mi trochu rozklepala kolena, což byla asi výhoda; dát dobrý servis, nejspíš by to v klidu vrátil, takhle jsem dal žabičku a on na to nebyl vůbec nachystaný. Celé utkání bylo tak strašně vyrovnané a tak strašně těžké, že si zasloužili vyhrát oba.

Čím jste si triumf vysloužil vy?

I když už jsem fyzicky mlel z posledního, šel jsem si pro to. Chodil jsem do úderů, v závěru jsem tahal za delší konec. Pořád jsem věřil, že když zůstanu klidný a budu dobře servírovat, dá se pořád hrát. Taky se zúročilo to, že jsem v posledních týdnech vyhrál hodně zápasů a často i z mečbolů, v důležitých momentech jsem zůstal klidnější. A že se mi to podařilo speciálně v Davis Cupu po všem, co jsem si za minulých pět šest let zažil, za to jsem strašně vděčný.

Cítíte satisfakci?

Jsem strašně rád nejen za sebe, ale i za české fanoušky a všechny lidi, co pořád stáli při nás. Já je spoustukrát zklamal a potrápil jsem všechny, co jsou v tenisu zapojení a podporují nás nejen emočně, ale i finančně, vytvářejí nám podmínky. Všem strašně děkuju. Doufáme, že v Madridu se ukážeme v nejsilnější síle.

Upřímně, věřil jste po celou dobu, že dodáte Česku rozhodující třetí bod?

Abych pravdu řekl, za stavu 4:6, 2:5 jsem si připravoval řeč na tiskovku a říkal si, jak se člověk během jednoho dne může stát v uvozovkách z hrdiny velkým zklamáním. Asi všichni čekali, že to dorazím. Znovu jsem měl strašně moc štěstí, ale šel jsem tomu naproti. Vyplatilo se.

Těch odvrácených mečbolů poslední dobou bylo dost, což?

V Puné dva, v Eckentalu na challengeru jeden, na US Open v kvalifikaci, v Číně… To mi zvedá sebevědomí a drží mě to v pozitivním naladění. Tohle vítězství bude jedno z nejcennějších v mé kariéře, ať se stane v budoucnu cokoli.

Nebylo lepší zkusit dorazit Slováky v nejsilnější sestavě už v deblu?

Jasně, nabízelo se to, ale představte si, jak bych vypadal, kdybych hrál tři sety v deblu a pak na mě nastoupil Andrej Martin v takové formě - nemyslím, že bych to fyzicky zvládnul, že by to zvládnul fyzicky kdokoli. On je ohromně náročný soupeř, dá každému co proto, musíte s ním hrát dlouhé výměny, nenechá vás to jen odservírovat.

Konec dobrý, všechno dobré.

Nakonec rozhodla moje odvaha i bojovnost. Neměl jsem mentálně čas, chuť ani sílu řešit, co by se mohlo stát. Šel jsem bod po bodu a jen si říkal: Hraj, hraj, nějak to dopadne. A ono to dopadlo. Asi tak, jak mělo.