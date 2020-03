Tvrdá práce se vyplácí. Třeba mi Davis Cup prodlouží kariéru, věří Rosol

Dva dlouháni. Dva tenisté disponující vpravdě dělovým podáním. A také dva vítězové: Rosol v Bratislavě zdolal domácí jedničku Andreje Martina 6:4, 6:4 a navázal na úvodní triumf Jiřího Veselého nad Jozefem Kovalíkem. Češi jsou tak náhle v luxusním náskoku 2:0.

„Za sebe můžu říct, že jsme do toho dneska šli s tím, že musíme urvat dva body,“ líčil 34letý tenista. „Dali jsme do toho srdce. Možná jsme chtěli o něco víc než domácí.“

Především pak Slováky přeservírovali. I Martin si občas musel připadat jako pod palbou na frontě. „Taktika byla jasná, být od začátku do konce agresivní,“ kývnul Rosol.

Jistě, přineslo to pár nevynucených ztrát. Ale to byly jen detaily na jinak vydařeném celku: „Vím, jak to Andrej na antuce umí. Proto jsem mu nechtěl nechat čas na údery.“

Rosol potvrdil, že mu týmová soutěž pasuje. Nepatřil mezi klíčové tahouny spanilých českých jízd až za „salátovou mísou“, ale v generaci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka uměl pomoci cennými příspěvky.

„Dnešní zápas určitě nebyl vůbec špatnej. Ale jeden z nejlepších v Davis Cupu, to asi ne. Když jsem porazil Zvereva nebo Tsongu, mělo to asi ještě vyšší úroveň,“ loví vzpomínky.

Lukáš Rosol podává v daviscupovém zápase se Slovenskem.

V létě oslaví půlkulatiny. Tělo nemládne, konkurence přibývá.

„Ale já vím, že na to ještě mám. Pořád ještě věřím - jinak bych asi nereprezentoval, kdybych si myslel, že se na mě mladí dotahují a už jsou lepší,“ povídá Rosol. „Jen mám problém s regenerací. Na turnajích je potřeba vyhrát čtyři pět zápasů, často na tři sety. Mladí jsou nadupaní, je těžší se někde udržet než se tam jednou dostat.“

Reprezentace by mu mohla posloužit jako bonusový zdroj energii. Jako jakýsi prodlužovač kariéry.

„Kéž by!“ vypálí. „Věřím v to. Davis Cup mi vždycky pomohl, pokud jsme se teda nezničili sedmi hodinami v deblu… Atmosféra mě vždycky vyhecuje, člověk z toho těží další týdny. Nehrajete sám za sebe, ale za celý tým. A já mám týmové soutěže hrozně rád.“

Zvlášť když se přidají opojné vítězné emoce jako v Bratislavě. Další mohou přijít hned na úvod sobotního programu. Pokud se nestane nic mimořádného, půjdou na kurt páteční vítězové bok po boku do deblu.

Lukáš Rosol se radí s kapitánem daviscupového týmu Jaroslavem Navrátilem.

„Jsem ready. Máme čas se teď pobavit na večeři a vymyslíme tu nejlepší variantu,“ uvedl Rosol. „Ve čtyřhře nejsou vůbec slabí, budou favoriti,“ připomíná, že Slovák Polášek prošel letos do semifinále Australian Open.

Zase se bude hodit drtivý servis. A také přízeň vyšší tenisové moci, jako když při mečbolu pomohla Rosolovi páska.

„Šel jsem do toho a možná jsem měl trochu štěstí, kdo ví,“ uznává. „Ale to přeje připraveným, ne? Tvrdá práce se konečně vyplácí.“