Slováci po deblu: Tohle ztratit, to bychom museli hrát opravdu tragicky

Měli výškovou převahu, zkušenosti, výhodu domácího kurtu. Filip Polášek dokonce v deblu už dvakrát hrál grandslamové semifinále – loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open. A spolu s Igorem Zelenayem roli velkých favoritů ustáli.

Výsledek 6:4, 6:4 je vlastně ještě poměrně nevypovídající.



„Nečelili jsme žádnému brejkbolu, sami jsme měli spoustu šancí na returnu. Vzali jsem jim servis pokaždé už v úvodním gamu. Z mého pohledu relativně pod kontrolou,“ hodnotil spokojeně Polášek triumf nad českým párem. „Tlak na ně byl enormní. Museli bychom hrát opravdu tragicky, abychom to ztratili.“

Poté, co Rosol s Veselým bez potíží zvládli páteční singly, se nabízelo jejich spojení i na úvod sobotního programu. Proč se tak nestalo?

„Kapitán nám to řekl včera večer, měli jsme dost času se připravit. Byla tam šance na dlouhého debla, kdyby prohráli a za půl hodiny se jde na singla… Asi kvůli tomu,“ tlumočil Forejtek a debutant Kolář doplnil: „Byly tam různé varianty, jak to nakombinovat. Ale šli jsme hrát my dva.“

Z velmi slibně se rozvíjejícího federálního derby je najednou drama.



„Něco jsme pokazili, oni zase zahráli dobře. A hlavně hrozně dobře podávali,“ uznal Forejtek sílu soupeře.

On už si zažil nervy v loňské baráži v Bosně, Kolář specifika reprezentačního mače prožil poprvé.

„Snažil jsem se maximálně připravit, zkoncentrovat,“ líčil. „Sportovní nervozita k tomu patří, ale že by mě to svazovalo, to určitě ne. Každý tenista chce jednou reprezentovat a já byl odmalička velký srdcař, jako kluk jsem trávil hodiny a hodiny u televize a podporoval kluky v jejich spanilých daviscupových jízdách. Hrát ho taky je splněný sen. O to víc mě mrzí, že jsme nedokázali vyhrát.“

Ve zbytku sobotního večera se ukáže, jak moc bolestivá tato porážka (ne)bude.