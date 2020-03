Sázka, která vyšla. Dal jsem na hráče a kluci mi pomohli, řekl Navrátil

Páteční večer, vše je zdánlivě bezchybné, Češi vedou ve federálním derby 2:0 a mohou Slováky dorazit hned v sobotním deblu. Ideálně s drtivě podávající dvojicí Jiří Veselý, Lukáš Rosol, která obstarala úvodní body. Nebo ne?

Střih - do čtyřhry překvapivě nastupuje nezkušený pár Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář. Prohrává, klání se dramatizuje. Ale před jedenáctou večer přece jen začínají české oslavy, neboť Veselý otáčí duel se slovenskou jedničkou Andrejem Martinem. Hotovo, 3:1 na zápasy.

„Postavit ty dva mladé kluky bylo důležité. Nedovedu si představit, že by hrál Jirka debla, prohráli by a pak by šel na tak těžké utkání s Andrejem Martinem. Ten předvedl neskutečný zápas, na první padesátku,“ hodnotil Navrátil.

Zkušený český kapitán totiž ví, že vedení 2:0 je - s lehkou nadsázkou - jakousi obdobou fotbalového jevu řečeného Csaplárova past. Že je nejen výhodné, ale také ošidné.

„Po prvním dni jsme seděli s Jirkou a Lukášem, což je pro mě podstatně. Oběma se do debla nechtělo - z toho důvodu, že věděli, že Polášek, Zelenay jsou velice kvalitní dvojice, což taky tihle dva potvrdili,“ tlumočil Navrátil debatu s Veselým a Rosolem.

Sportovní demokracie pro jednou zvítězila.

„Jasně, jako kapitán jsem mohl říct: Kluci, jdete na to, zkusíme to,“ říkal Navrátil. „Ale zvážil jsem to. Stálo by je to hodně sil a kdyby prohráli, byli by opravdu unavení. Už v Bosně a předtím s Holandskem, kdy jsme blbě prohráli debly, byl pak Jirka vymazanej a hrál v singlu katastrofální tenis. Kluci mi pomohli. A já opravdu věřil, že Jirka vyhraje.“

„Klobouk dolů před Jirkou, věřil do poslední chvilky a měl hlavu pořád nahoře,“ ocenil daviscupový kapitán. „Ono to vedení 2:0 bez ztráty setu vypadalo velice optimisticky, ale my s ním máme svoje zkušenosti. Už jsme za takového stavu měli problémy, baráž v Holandsku (v roce 2017) jsme takto dokonce prohráli.“Byť si samozřejmě v hlavě maloval pohodovější scénář. Nikoli takový, že Martin povede 6:4, 5:2, že později dokonce dostane příležitost k mečbolu.

Pro český mužský tenis znamená postup na listopadové finále v Madridu, kde poměří síly 18 nejlepších zemí, pořádnou vzpruhu. Naštěstí o něm bylo jasno už po čtvrtém duelu.

„Nezvládal jsem to úplně v pohodě,“ přiznával Rosol nervy, s nimiž vyhlížel případný pátý zápas o vše: „Byl jsem asi desetkrát ready, chodil se rozcvičovat. V šatně jsem zůstat nemohl, protože tam byl přenos o tři míče zpožděný. Tak jsem aspoň Jirkovi posílal síly a energii.“

Možná pomohlo i to. A rozhodně pomohla kapitánova sázka na úsudek jeho svěřenců. Mimo kurt - i na něm.

„Jen jsem mu celý zápas říkal: Věř, věř, třeba šance přijde. Nemůžeš zahrát o moc lépe,“ popisoval Navrátil. „Kluci udělali maximum, zaslouží si to. Jirka s Lukášem nás dovedli do Madridu.“