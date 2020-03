Když tenisový kapitán radši brzdí euforii: Slavit? Ještě nemáme důvod

Za svoji mimořádně úspěšnou éru u reprezentace dobře ví, jak pravdivá jsou sportovní klišé o náročnosti posledního kroku. A jak málo může někdy znamenat jasné vedení po prvním dni.

Vzpomínáte? Nizozemský Haag, podzim 2017: Češi v baráži uspěli v úvodních dvouhrách, ale pak padli 2:3 na zápasy a sestoupili z elitní skupiny. Anebo loni v Bosně: tehdy se luxusní náskok rozplynul a situaci musel v rozhodujícím pátém duelu zachránit mladý Jonáš Forejtek.

„Proto jsem hned říkal: Jen večeře, žádné slavení. Není důvod,“ měl jasno Navrátil. „Musíme do toho jít s pokorou. Známe se, Slováci vždycky byli a budou ve všech sportech velcí bojovníci, budou nám to chtít znepříjemnit. Musíme do toho jít naplno a zkusit to hned ukončit.“

Od 17.30 se začne deblem. Na slovenský pár Polášek, Zelenay jsou formálně nahlášeni Forejtek se Zdeňkem Kolářem, realita nejspíš bude jiná.

„Promluvíme si, jak se kluci cítí. Pokud dobře, není důvod něco měnit, aby do toho vstupoval někdo jiný, když byli oba v pátek výborní,“ ocenil Navrátil výkony Jiřího Veselého a Lukáše Rosola.

Ti neztratili ani set, soupeře nepouštěli do hry vysoce nadstandardním podáním. „Podobné zápasy. Zvítězila agresivita,“ souhlasil Navrátil. „Oproti slovenským klukům si ti naši vyhráli spoustu servisů lehce. Antuka je tu perfektně udělaná a když podáváte 215 kilometrů za hodinu, strašně špatně se brání. Velká spokojenost, moje přání bylo vést 2:0. Ale je to pořád jen nějaký dílek toho, pro co jsme sem přijeli.“

Veselý s Rosolem rozhodně nejsou typickými deblisty. Vzhledem k tomu, že by oba měli hrát i případné sobotní singly, se nabízí úvaha, zda je raději nepošetřit... Ne! Aspoň nikoli podle Navrátila.

„Když se nic nestane, není třeba dělat žádná překvapení,“ uvedl český kapitán. „Vzhledem k jejich formě nechci nikoho šetřit. Tedy když řeknou, že jsou ready. Kluci makají, daří se jim. V pátek dostali soupeře pod strašný tlak. To se prostě nedalo.“

Ke třetímu bodu má vést podobná cesta. Razantní servis, který Slováci neprolomí - a pak trpělivé čekání na šanci, jako když Rosol proti domácí jedničce Andreji Martinovi uzmul soupeřovo podání dvakrát za stavu 5:4.

A pokud plán uspěje, zamíří Česko poprvé na finálový turnaj do Madridu.