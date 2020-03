Veselý zářil: Naštěstí sem pustili diváky, bez nich by to bylo nemastné

Jeho malá dcerka v pátek slaví první narozeniny - a tak se tenisový táta chtěl vytáhnout. „V zápase se na to člověk nesoustředí, ale když jsem vyhrál, jedna z prvních myšlenek byla: Super, že to dneska vyšlo. Vyhrát v den narození dítěte je nádherné,“ kochal se Veselý.

Kovalíka zdolal 6:3, 7:5 a ještě víc než výsledek ho hřál výkon. Natolik, že si dokonce vybavil svůj slavný antukový triumf z roku 2016, kdy na obří akci v Monte Carlu zdolal Novaka Djokoviče.

Až tak dobře jste se cítil?

Je pravda, že jsem si na tenhle zápas dneska vzpomněl. Míč jsem skvěle cítil na raketě; až do stavu 6:3, 3:2, kdy jsem měl dva brejkboly, jsem hrál fantasticky. Výkon byl skvělý. Jestli dokonce takový jako proti Djokovičovi? Každý zápas je trochu jiný, ale jsem maximálně spokojený. Myslím, že jsem odehrál svoje určitě nejlepší utkání v Davis Cupu a jedno z nejlepších za poslední měsíce.

Co bylo klíčem?

Neuvěřitelně jsem podával. Dokázal jsem totálně eliminovat soupeřovu výhodu antuky - toho, že Jojo na ní skvěle umí a výborně se pohybuje. Servisem jsem si vytvořil takový tlak, že jsem většinu výměn kontroloval já.

Dříve jste se za Česko často trápil pochybami. To dnes nehrozilo, což?

Určitě jsem zápas zvládnul i po mentální stránce. Snažil jsem se zůstat velice klidný, ať to šlo dobře, nebo se to komplikovalo. Všichni víme, že mě občas emoce přemůžou, ale dokázal jsem udržet hlavu koncentrovanou. Velkou výhodou bylo, že se na moje podání prakticky vůbec nehrálo. Podával jsem čím dál přesněji a přesněji. Ve druhém setu mi šlo 86 procent prvního podání do kurtu - a to je velice, velice nadstandardní.

Platí to i o maximální rychlosti vašeho servisu 227 kilometrů za hodinu?

Nějaká podání už jsem měl přes 230 - tuším, že rekord budu mít 237, možná 239. To ovšem není až tak důležité, na rychlost se úplně neupínám. Samozřejmě těžím z toho, když to letí rychle, ale snažím se, aby byl servis taky přesný. Dneska fungoval výborně. Standardně jsem podával 215 až 220. Neříkám, že takhle podávám běžně. Jsem za to velice rád.

Potěšila vás výrazná převaha krajanů v hledišti?

Určitě to bylo příjemné. Všichni víme, že Slovensko má taky skvělé fanoušky, velice temperamentní, co velice dobře povzbuzují. Trochu mě mrzí, že návštěvnost nebyla větší, protože první vzájemné derby by si určitě zasloužilo vyprodanou halu. Zároveň jsem rád, že Češi nezklamali, přijeli a byli slyšet.

Však to pár hodin vypadalo, že možná do hlediště nebude moci nikdo, protože v pátek na Slovensku ohlásili první případ koronaviru v zemi.

Doneslo se mi to okolo jedné odpoledne a byl jsem docela v šoku. Přijela za mnou rodina - z Příbrami to není úplně kousek - i spousta známých. Byl bych zklamaný, protože tenis bez fanoušků by byl takový smutný. Bylo by to nemastné, neslané; myslím, že by to derby zkazilo. Jsem rád, že na to nedošlo.

Jste svěží na případnou sobotní kombinaci deblu a singlu?

Záleží, jak dopadne Lukáš (Rosol proti Andreji Martinovi). Pak uvidíme, jak dopadne debl, můj druhý singl je pořád daleko. Hlavně se pokusím co nejlépe zopakovat dnešní výkon.