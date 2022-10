Krejčíková po Ostravě: Že mé výsledky byly náhodné? Ne, patřím mezi top hráčky

„Atmosféra byla epická, moc mi pomohla. Měla jsem momenty, kdy jsem byla dole, ale nechtěla jsem, aby zápas skončil. Lidi mi dali extra energii pokračovat. Co se týče atmosféry, tak to byl asi jeden z mých nejlepších zápasů. Pořád jsem beze slov,“ hodnotila na tiskové konferenci vydřené vítězství 5:7, 7:6 a 6:4.

Hrály jste tři hodiny a 16 minut, byl to pro vás jeden z fyzicky nejtěžších zápasů v kariéře?

To je těžká otázka, protože před týdnem jsem hrála s Belindou Bencicovou tři hodiny a 22 minut. Ale byl to určitě skvělý zápas, Iga je letos velmi dominantní, na okruhu je skvělá. Pro mě to je určitě jedno z největších vítězství. Myslím, že jedno z největších v sezoně. Zatím.

Kam tedy trofej z Ostravy řadíte celkově v kariéře?

Určitě na nejvyšší pozice, i když mezi úspěchy dělám rozdíly nerada. Každé vítězství je speciální jinak a všechny výhry, které jsem zažila, byly náročné. Bude to na jedné z nejvyšších poliček, které doma mám, a hrozně moc si vážím, že jsem teď zažila dva úžasné týdny.

Před Ostravou jste kralovala i v Tallinnu, jsou pro vás dva tituly po sobě zadostiučiněním za rok ovlivněný jarním zraněním lokte?

Zranění mě vyřadilo na dlouhou dobu (tři měsíce), ale už se k tomu moc nechci vracet. Myslím, že vše zlé je k něčemu dobré. Nedařilo se, ale vytrvala jsem a s celým týmem jsme dál pracovali, abych se zlepšila.

Přesto, bylo to období i psychicky náročné?

Četla jsem nebo i slyšela, že mé loňské výsledky byly náhodné a nevím co ještě, ale teď dokazuju, že náhodné nebyly a že patřím mezi top hráčky. S týmem budeme dál makat a dál se zlepšovat. Chci hrát na nejvyšší úrovni, hrozně mě to baví a naplňuje jak do života, tak i pozitivními emocemi, že dělám něco, co mi dělá radost, a dokážu v tom být dobrá.

Šwiateková v předchozích deseti finále neztratila ani set, strašila vás touto bilancí?

Před zápasem jsem to nevnímala. Věděla jsem, že Iga finále hraje dobře a že je umí. Ale i když se mi nepodařil první set, tak jsem si říkala, že to nevadí, že budu bojovat dál a snažit se. A když jsme se na konci druhého setu tahaly, fanoušci povzbuzovali mě i Igu a atmosféra byla úžasná, říkala jsem si, že zápas ještě nesmí končit. Bylo úžasné, že jsme si mohly zahrát před tak velkým kotlem a že nás diváci hnali, abychom se ze sebe vymáčkly to nejlepší. A nakonec jedna z nás musela vyhrát.

Byla jste to vy, byť jste proměnila až šestý mečbol. Jak jste hektický závěr prožívala?

Byla jsem velice klidná a v pohodě. Říkala jsem si, že to nevadí, že Iga je nejlepší hráčka světa, takže je jasné, že mi to nedá zadarmo a vytáhne své nejlepší údery v nejdůležitějších okamžicích. Prostě jsem si říkala: V klidu, hraj další. Věřila jsem tomu, že si to sedne a nějakou výhodu proměním.

Jak se za titul odměníte?

Půjdu si lehnout, hlavně se pořádně vyspat a nabrat co nejvíc sil, protože týden byl náročný po všech stránkách. Určitě to nějak oslavíme s rodinou, největší odměna je pro mě trávit čas právě s ní.

A svůj další program prozradíte? Jste přihlášená na turnaj do Kluže, který se hraje tento týden, ve čtyřhře jste s Kateřinou Siniakovou kvalifikované na Turnaj mistryň, následuje Pohár Billie Jean Kingové...

Teď se půjdu ještě vyfotit s trofejí, pojedu na hotel, půjdu se vyspat a v pondělí pojedu směr Brno. Tak bych to zatím nechala.