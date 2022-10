To ti nepomůže. Pomoglo! Bára a Iga pobláznily Ostravu a přivábily i Batmana

Kolem kurtu vytryskly sloupce kouře podbarveného růžovou barvou, rozezněla se hlasitá hudba.

Česká tenistka zvedla ruce nad hlavu a užívala si ohlušující jásot fanoušků. Právě proměnila šestý mečbol a ovládla finále turnaje WTA v Ostravě 5:7, 7:6 a 6:4.

„Jsem ráda, že jsem to před domácím publikem vybojovala. Lidi fandili na obě strany, hrály jsme neskutečný zápas a mám obrovskou radost, že jsem zvítězila,“ zářila.

Vydýchaný vzduch v hale se chvěl napětím, tábory obou hráček se překřikovaly. Krejčíková v koncovce třetí sady podávala na vítězství a vypracovala si pět mečbolů.

Jenže Šwiateková všechny vymazala. Returnem hraným skoro v pádu, chladnokrevným zakončením či volejem.

Češka v nervy drásajících momentech zůstávala klidná a soustředěná, i když se přes ni několikrát valilo skandování „JEŠTĚ JEDEN, JEŠTĚ JEDEN“ či „BÁRO, JSI LEPŠÍ“.

Barbora Krejčíková se soustředí na úder během finále turnaje v Ostravě.

Své fandy nakonec rozjásala až při šesté příležitosti. Polovina ochozů slavila s Krejčíkovou, druhá smutnila s plačící Šwiatekovou.

Už před finále bylo jasné, že půjde o mimořádný zápas. Vždyť obě aktérky se po celou dobu akce opíraly o vpravdě domácí atmosféru, jelikož za Šwiatekovou dorazilo mnoho fandů z nedalekého Polska.

Na tribunách se nakonec shromáždil zhruba stejný počet českých a polských vlajek, a tak byly síly vyrovnané.

A co na kurtu?

Tam platila za jasnou favoritku Šwiateková, svou roli ale nepotvrdila.

Když škodí vlastní diváci

Už v úvodu nebyla spokojená se svým hracím náčiním, hned po druhém gamu si raketu vyměnila.

„To ti nepomůže,“ zahalekal na ni český hlas z publika, když spěchala zpět k základní čáře. „Pomoglo,“ oponoval polský příznivec, když Šwiateková vzápětí s novou výzbrojí získala první fiftýn.

Iga Šwiateková si zavazuje tkaničky na ostravském kurtu.

Dál ale úvodní set probíhal nečekaně komorně, až když Krejčíková pokazila snadný forhend a prohrávala 1:5, publikum ožilo.

„BÁRA“. „IGA“. Křestní jména zněla nesourodě, až se slila v jednolitou šmouhu čirého hluku.

Češku konflikt v ochozech nabudil, aby zdramatizovala i dění mezi lajnami. Svým prvním brejkem v utkání snížila na 2:5, za což si o přestávce mezi gamy vysloužila písničku Divá Bára. A toto přízvisko si s sebou vzala i na dvorec.

V následující hře odvrátila přímým bodem z podání setbol, a zatímco čeští fanoušci tento vývoj nadšeně kvitovali, polští se zlobili.

Barbora Krejčíková na ostravském finále.

Proto se počáteční disciplína diváků vytratila. Když byly obě hráčky dávno připraveny pustit se do sebe, jednotlivci v publiku se ještě několikrát překřikovali, jestli před výměnou zazní naposledy „Iga“, nebo „Bára“.

Šwiateková už den před finále upozorňovala, že se na hlasové duely diváků netěší, jelikož potřebuje k soustředění naprostý klid. A v zápalu tohoto boje skutečně tápala. Znervózněla, přišla o další servis a vedla už jen 5:4.

Další otrávení jí nechtěně přichystali vlastní fanoušci. Když si Polka vzala jestřábí oko, kterým zvrátila verdikt čárového rozhodčího ve svůj prospěch, na kostce u stropu se fiftýn připsal nejprve Krejčíkové. Až když pořadatelé chybičku po chvíli opravili, diváci spustili potlesk.

Fanoušci Barbory Krejčíkové sledují finále ostravského turnaje.

Jenže jedenadvacetiletá tenistka v modré kšiltovce už tou dobou byla nachystaná na další podání, a tak jen otráveně mávla rukou, opustila výchozí postavení a dala fandům čas, aby se zklidnili.

„To byli ti tvoji,“ zavolal na ni neznámý český hlas. Rozhodčí pak znovu musela vyzvat ke klidu.

Krejčíková chtěla nepohody soupeřky využít, masírovala jí bekhend a za stavu 5:5 si postupně vypracovala tři brejkboly.

Jenže klíčový poslední krůček nezvládla a Polka game urvala ve svůj prospěch. Rázem se probrala a za hodinu a dvanáct minut ukončila první set vítězným returnem. Navzdory smolnému závěru, kterým zmařila celé své předchozí usilovné snažení, ale Krejčíková vstoupila do druhé sady brejkem.

„Máš ju načatú,“ doslechla se od podporovatelů.

A tak se světovou jedničkou, která letos ovládla už sedm turnajů, včetně dvou grandslamů, a útočila na 61. vítězství, dál sváděla vyrovnanou partii.

Když odpočívala na lavičce při vedení 4:3 s náskokem brejku, na kostce u stropu se objevil záběr na nadšeně gestikulujícího fanouška v černém kostýmu Batmana, jenž třímal ceduli s nápisem: IGA CALL ME IF YOU NEED ME (Igo, zavolej, jestli mě budeš potřebovat).

Ač to tak dlouho nevypadalo, Šwiatekové by se nakonec pomoc hodila. Náhle totiž čelila české superhrdince.

Dawid Żbik @DawidZbik Po kilku gemach: Polacy przeważają we flagach, transparentach i różnych napisach. W dopingu i brawach jednak po równo.



PS dotarł nawet Batman. https://t.co/SqYR0mZDOX oblíbit odpovědět

Krejčíková vývoj strhujícího mače zvrátila. Druhou sadu urvala v tiebreaku, v rozhodující sadě udeřila brejkem na 5:3.

A po závěru hodném komiksového zvěčnění zvítězila.

„Fyzicky to byl letos asi nejnáročnější zápas,“ ulevila si po vyčerpávajícím boji Šwiateková. „Nakonec zvítězila solidnější hráčka.“

Že si Krejčíková za svůj výkon vysloužila takovou pochvalu od světové jedničky a jasné vládkyně letošní sezony, je nejcennějším vyznamenáním.