Pešta o UFC: Jinde platí lépe. Pudilová má rezervy, ale i správné srdce

Zdálo by se, že je Pešta, jenž momentálně trénuje na Floridě, odtržen od všech překotných změn, které se na české scéně MMA dějí. Opak je pravdou. 28letý bijec se po odchodu z Ruska v dubnu představí v Liberci pod organizací Night of Warriors a vyloučen není ani střet s Karlosem Vémolou. Navíc dál vyjednává o smlouvě ve Spojených státech. A bude pozorně sledovat, jak si povede Lucie Pudilová v sobotu na historicky první akci UFC v Praze.

Jaká je domluva s organizací Night of Warriors, pod kterou budete šestého dubna bojovat po návratu z Ruska?

Mám podepsaný jeden zápas, soupeř ještě není potvrzený, ale pracuje se na tom. Na Night of Warriors se mi líbí, že to je neutrální půda. (Pešta měl nabídky také od organizací XFN a OKTAGON MMA)

Pešta vs. Vémola Dočkáme se souboje v dubnu v Liberci? Viktor Pešta netají, že o střet s Karlosem Vémolou stojí. Jenže ten minulé pondělí Peštovi vzkázal, ať se postaví do fronty zájemců. „Musí začít nejdříve vyhrávat, možná potom...“ řekl Vémola. Situaci by mohl vyřešit turnaj organizace Night of Warriors šestého dubna v Liberci. Na něm se totiž představí jak Viktor Pešta, tak Karlos Vémola, který se měl na vlastní žádost utkat s Francouzem Princem Aounallahem. Promotér Adrian Smrčka ovšem pro iDNES.cz v pondělí přiznal, že jednou z variant je také souboj Vémoly s Peštou. „Musíme se domluvit, Vémola sám řekl, že by se s Peštou rád utkal. Vše záleží na rozhodnutí Vémoly, kterého z těch dvou bude preferovat, on teď zvažuje Prince i Peštu. Ovšem zápas s Peštou se nemusí opakovat, Viktor vyjednává o podpis v zahraničí. Jisté je to, že pro turnaj v Liberci máme čtveřici Mach Muradov, Prince Aounallah, Karlos Vémola a Viktor Pešta a záleží, jak je rozdělíme mezi sebe,“ říká Smrčka.

Na té samé akci se představí také Karlos Vémola, zaregistroval jste jeho vyjádření, ať se postavíte do řady zájemců o zápas s ním?

Chápu, že nemá čas, protože je vytížen vyzýváním zpěváků a dalších borců, kteří si jeho cennou pozornost skutečně zaslouží. Já mezitím budu bojovat s reálnými bojovníky.

Váš zlomený nos z července loňského roku je už v pořádku? Od ruského angažmá jste nezápasil.

Už je dobrý, dlouho jsem trénoval v masce, asi déle, než bylo nutné. Chtěl jsem mít jistotu, že nos bude v pořádku. Pak jsem masku sundal, je to s ní otrava. Od té doby jsem do nosu dostal docela i rány a drží.



Jak byste popsal ruské organizace MMA? Co je pravdy na tom, že se zahraniční zápasníci potýkají s nadržováním rozhodčích směrem k domácím soupeřům?

V Rusku panuje velká konkurence. Samozřejmě chtějí, aby vyhrávali domácí, ale to chtějí všude. Říká se, že v Rusku jsou rozhodčí proti vám, u mě to bylo tak na hraně. Třeba jsme nebyl úplně spokojený, co rozhodčí předvedli v posledním zápase. Na druhou stranu by se to mohlo stát i jinde, nechci to házet na Rusko.

S čím jste nebyl spokojený?

Soupeř mě kopal do hlavy, já kleknul na koleno, aby mě nemohl kopat a rozhodčí si to asi vyložil tak, že jsem nějak zkolaboval, takže zápas ukončil. Samozřejmě jsem byl hodně otřesený a neříkám, že bych zápas jinak vyhrál, ale ukončení mi přišlo trochu brzké. Také se mi zdálo, že rozhodčí v Rusku vracejí zápasníky ze země do postoje trochu předčasně, ale v Rusku se obecně staví do postoje dřív. Nicméně po technickém ukončení si stěžuje spousta zápasníků.

Podobně si stýskal UFC šampion T. J. Dillashaw, když rozhodčí ukončil jeho titulový zápas s Henrym Cejudem po půl minutě, (více čtěte zde).

Ten zápas jsem viděl, taky se mi zdálo, že ho rozhodčí ukončil brzo. Obzvlášť titulové zápasy by se měly nechat běžet déle. Chápu, že zdraví je důležité, na druhou stranu T. J. byl po ukončení úplně v pohodě. Když předtím zápasil s Codym Garbrandtem, dostal v prvním kole skoro KO, ve druhém kole se vrátil a vyhrál. V tom jsem na jeho straně.



Vy osobně jste z UFC odešel s bilancí jedné výhry a čtyř porážek, jak na tu dobu (roky 2015 až 2017) vzpomínáte?

Jako na super zkušenost, ale s výsledky mohu být těžko spokojený. UFC pro mě byla úplná novinka, teď bych to bral jinak. I schopnosti mám jinde. Tehdy jsem byl vhozen do hlubokých vod UFC, což bylo náročné.

Jak velký rozdíl v kvalitě jste v UFC pocítil?

Když jsem se do UFC dostal já, uvědomil jsem si, jak jsou soupeři lepší, zápasy složitější a těžší. Podruhé jsem si to uvědomil, když jsem odešel. Přišel jsem do ruské organizace FNG, která má dobré renomé, jenže zápasy byly o tolik lehčí… Viděli jsme to na i Milošovi Petráškovi (na podzim v O2 areně, více čtěte zde), když měl proti sobě borce, co z UFC odešel. Bylo vidět, že na takovou úroveň vůbec není zvyklý.

Jak reálný je váš návrat do UFC?

Věřím v něj, ačkoliv u UFC je problém, což mi na nich vadí, ve finančním ohodnocení. Dostával jsem výrazně více peněz za zápasy v Rusku. Člověk chce být v nejlepší organizaci, ale když dostane lépe zaplaceno za lehčí zápas, tak UFC už pak nedává tolik smysl. Chci tam, ale neupínám se k tomu, je spousta organizací, které se o zápasníky starají lépe než UFC, tak proč toho nevyužít.



Jak blízko byla vaše účast na sobotní akci UFC v Praze?

Oslovili jsme matchmakera (člověka, který domlouvá zápasy), kdyby chtěli, ať na mě v případě zranění někoho už domluveného pamatují. Šance jsem tomu moc nedával. Beru to realisticky, poslední zápas jsem prohrál, aby tam vzali někoho po prohře, se moc nestává. Jen ve výjimečných případech.



Byla by pro vás účast v Praze něčím speciální?

Asi ani ne, zápasení v Praze je pro mě zvláštní. Navykl jsem si, že na zápasy vždycky cestuju a jsem na hotelu. V Praze jsem doma, míval jsem dřív tendence přepínat do odpočinkového režimu. Takže bych byl taky asi na hotelu.



Znamená něco pro budoucnost MMA v Česku, třeba pro rozvoj, že se tu UFC představí?

Jde spíš o dobré znamení, že se u nás sport posunul, že je na dobré cestě. Ale že by to zamávalo se zájmem široké veřejnosti a médií? To nedokážu předpovědět.



Mohou se touto akcí pro Čechy otevřít více dveře směrem k UFC?

Účast v UFC je závislá na kvalitě, kterou pořád nemáme, jak by bylo potřeba. Počet diváků se znásobil, ale zápasníci se nestihli vyvinout a zlepšit, aby byl rozdíl přímo úměrný. Kvalita zápasníků není světová. Češi se do UFC dostanou, je to otázka času, ale nemáme extra jména. Pro nás je někdo hvězdou, ale ve světě zvučné jméno nemá.



Kdo má k UFC z vašeho pohledu nejblíže?

Jiří Procházka (bude v Japonsku zápasit o titul) by měl zaznít jako první, dál namátkou můžu zmínit Davida Dvořáka (zápasí v XFN) a Magdu Šormovou (naposledy zápasila na Ukrajině), o těch se moc nemluví. Koneckonců UFC má málo holek, což pomohlo i Lucce Pudilové. Místo by se na šlo i pro Magdu.

Máte teorii, proč se v Praze nepředvede více Čechů? Slýchám názory, že si UFC šetří jména pro další akce, pak že jednoduše není kvalita...

Neřekl bych, že UFC šetří jména do dalších ročníků, spíš nemáme nikoho tak oslnivého. Oni dávají lokální zápasníky, aby se prodávaly lístky, ale UFC měla vyprodáno i bez seznamu zápasů. Lidé v Česku vnímají, že UFC bude v Česku, ale pro UFC jde o akci ve střední Evropě. Je jim jedno, jestli tam dají Němce, Poláka. Řeknou si, že to fanoušci mají blízko. Mají Blachowicze? Tak ho dají, pro ně jsou ty vzdálenosti prťavé. I když jsem čekal, že by se tam mohl objevit Slovák Tomáš Deák (Deák se o UFC vyjádřil v listopadu, řekl, že by si to rád vyzkoušel, ale není to jeho největší sen, čtěte zde). Ale asi vědí, co dělají.

Jak vidíte šanci Pudilové proti Liz Carmoucheové, šesté ženě žebříčku?

Mohlo by jí prospět, že jde do nižší váhové kategorie (do muší kategorie, kde je limit 56,7 kilogramu). Jenže její soupeřka Carmoucheová, nechci být škarohlíd, je fakt dobrá, tipoval bych to asi spíš pro ni. Přijde mi, že má Lucka po technické stránce ještě rezervy. Má správné srdce, dobře nastavenou hlavu, ale její technika není na takové úrovni.

Sama říkala, že nemá co ztratit.

To mi je sympatické, sám se vždycky snažím mít dobré soupeře. Přijde mi trapné, když si někdo honí skóre na evidentně slabším. Že Pudilová výzvu bere, je super. Bude to mít těžké, ale nemění to nic na tom, že jí budu fandit. Dělá to dobře.