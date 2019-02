Přestup Vémoly ke konkurenci? My mu nedlužíme, hájí se XFN

O co jde? Karlos Vémola dosud zápasil pod českou organizací XFN, jenže v posledních týdnech se obě strany dostaly do sporu o peníze. Podle nepotvrzených spekulací má XFN dlužit Vémolovi peníze za zápasy, a proto má konkurenční organizace Oktagon MMA v pondělí odpoledne oznámit přestup Vémoly pod její značku.

XFN by tak přišla o svou největší tvář. Kareš nespokojenost Vémoly v rozhovoru potvrdil, nicméně tvrdí, že důvody nechápe, protože organizace XFN mu žádné peníze nedluží. Naopak tvrdí, že Vémola v roce 2018 neprokázal daňovou rezidenci. „Tvrdí, že je daňovým rezidentem v Anglii, zároveň s ním ale máme smlouvu v Česku,“ říká Kareš.



Níže na fotce stojí Petr Kareš mezi Otakarem Petřinou a Patrikem Vrbovským před jejich vzájemným prosincovým boxerským kláním:

Otakar Petřina (Marpo) a Patrik Vrbovský (Rytmus) na sebe zírají, mezi nimi promotér XFN Petr Kareš

Co je jádro sporu mezi organizací XFN a Karlosem Vémolou?

Sporu nerozumím, máme platnou smlouvu. Co probíhá médii, je to, že chce odejít do organizace Oktagon MMA s tvrzením, že smlouva je neplatná. Pan Vémola se pokusil smlouvu jednostranně vypovědět, my to neuznáváme. Nyní čekáme, co bude dále. Máme exkluzivní smlouvu a promujeme ho. Pokud se potvrdí, co je v médiích, tak budeme muset podniknout právní kroky. A požádat soud o předběžné opatření, aby nemohl zápasit jinde. Myslíme si, že právo i morální pravda je na naší straně.

Jaký důvod vám Vémola řekl, že má právo smlouvu vypovědět?

Karlos se mnou už měsíc nekomunikuje, posílá nám dopisy jeho zástupce pan Districh. Měli jsme zájem na osobní vyrovnání či osobní dohodu. Nám se zdá celá kauza dopředu připravená.

Akorát jste mi neodpověděl na otázku, proč se Vémola pokusil vypovědět smlouvu?

Já jsem vám odpověděl, že Vémola se mnou nekomunikuje. Komunikuje s námi právní zástupce.

Dobře, tak co vám právní zástupce řekl za důvod?

Tvrdí, že pan Vémola nemá uhrazené závazky, což je úplný nesmysl. Váže se k tomu situace, kdy jsme to opakovaně prokázali. V naší účetní evidenci je vše řádně zaneseno, mám vše uhrazeno. Chcete po mně, abych komentoval, co dělají oni...



Takže není pravda, že XFN dluží Vémolovi peníze?

To můžu vyloučit. Vémola nám v roce 2018 neprokázal daňovou rezidenci, tvrdí, že je daňovým rezidentem v Anglii, zároveň s ním ale máme smlouvu v Česku.

Kde tedy Vémola bere oporu, že má právo smlouvu vypovědět?

Zase se mě ptáte na něco, co já nevím, je to argumentace, která mi přijde z jejich strany vadná a nesmyslná. Pokud má nějaký problém, ať si s námi sedne. Pokud by se prokázalo, že dlužíme, tak to zaplatíme, nejsme blázni, abychom nezaplatili naší největší hvězdu.

Odkdy se problémy mezi vámi objevily?

Od té chvíle, co v prosinci porazil Patrik Kincl v O2 areně Petra Ondruše.

Takže se chce Vémola vyhnout odvetě s Kinclem?

To nedokážu potvrdit ani vyvrátit.

Můžete teď garantovat, že se Vémola objeví v Praze a Brně na vašich akcích?

My nevíme, co se děje, nemáme žádnou konkrétní informaci, nemáme na co reagovat. Mediálních informací je hodně.

16. března mají organizace XFN i Oktagon MMA galavečer, XFN v Brně, Oktagon v Ostravě, máte důkaz pro to, že jste termín zarezervovali první?

Máme to za prokázané skrze naše sociální sítě, Oktagon o své akci informoval v listopadu, my už v srpnu minulého roku.

Před prvním zápasem mezi Kinclem a Vémolou prohlásil Vémola, že Kincl dostane výplatu 50 tisíc dolarů, tedy milion a 250 tisíc, je to pravda? A kolik v takovém případě dostal Vémola?

Není to pravda, Vémola je bezpochyby nejlépe placeným zápasníkem.

Přiblížíte ty částky?

Zatím jsem v České republice zápasníkovi nevyplatil částku větší než milion korun.

Proč byla vaše původní firma X Fight Nights v likvidaci?

Firma byla řádně zlikvidovaná podle zákona bez jediného dluhu. Novou firmu máme proto, že jsme projekt začali s novými obchodními společníky. Vše vyplývá z obchodního rejstříku.