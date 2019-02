Šampion UFC chtěl mít dva tituly. Prohrál nejrychleji v historii

Přitom mohl Dillashaw přepisovat tabulky největších úspěchů.

V historii UFC drželi současně dva pásy pro šampiona jen tři zápasníci. Connor McGregor, Daniel Cormier a v současnosti Amanda Nunesová. Všem se výjimečný výsledek podařil tak, že ze své obvyklé kategorie přešli do vyšší.

Dillashaw vybral ve 32 letech opačnou možnost a vydal se cestou náročného shazování přebytečných kilogramů. Z bantamové váhy přešel do nejnižší „muší“ (limit do 56,7 kg) a vyzval Američana Henryho Cejuda.

Třicet a dvě sekundy stačily, aby rozhodčí souboj ukončili. Přišlo technické K.O. a vítězství Cejuda, nejrychlejší v historii UFC v muší váze.

Právě brzké ukončení ze strany rozhodčího Dillashawa vytočilo. Podle něj přišlo předčasně, vědomí neztrácel, bránil se. „Rozhodčí je asi fanoušek Cejuda, protože tohle pro mě není prohra. Ukradli mi zápas,“ říkal zklamaně v rozhovoru pro TSN.

A pokračoval: „Bylo by hezký, kdybych mohl ukázat, že mám navíc. Vždyť šlo o souboj šampionů, o titul a vy to ukončíte takhle? Ještě jsem rozhodčímu říkal, že jsem v pohodě. Směšný a ubohý, že znám pravidla lépe než on.“

Celkem pochopitelně se vzápětí ozvala druhá strana. Kouč Cejuda, Eric Albarracin, v pořadu The MMA Hour řekl, i kdyby zápas pokračoval, probíhal by stejně. Pro Dillashawa možná ještě hůř. „Henry (Cejudo) mu ubližoval,“ dodal.

Jak by probíhaly další sekundy, se ještě asi dozvíme. Cejudo v oktagonu soupeři nabídl odvetu. Tentokrát ale o titul, který drží sám Dillashaw v bantamové váhové kategorii.

„Vezmu cokoliv. Ale kdyby to bylo na mně, dáme odvetu v muší váze. Shodím kila do zítřka, klidně. Nechápu totiž, jak může tak projevovat radost? Jasně, vyhrál, nakrmí svou rodinu, zaplatí účty. Ale ten způsob?“ ptal se prohraný zápasník.

Dillashawa prohra dohnala k slzám i z dalšího důvodu. Jak přiznal, plánoval totiž zaútočit rovnou na tři tituly. Plán byl porazit Cejuda a pak v pérové váze (do 65,8 kg) vyzvat Maxe Hollowaye. „Ale to by nebylo správný, kdybych teď vyzval Hollowaye. Vždyť jsem neporazil ani Cejuda...“ řekl.