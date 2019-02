Značka UFC se neodmítá, je jako fotbalová Liga mistrů, zní z O2 areny

Svoboda v rozhovoru pro iDNES.cz a Lidové noviny popisuje, jak složité je vyjednávání s UFC, kdo stanovil cenu lístků, proč na seznamu zápasů figuruje pouze jediný český zástupce (Lucie Pudilová) nebo jak O2 arena změnila náhled na českou scénu MMA.



Vysvětlení pojmů ze světa bojových sportů MMA - znamená „smíšená bojová umění“ (anglicky Mixed martial arts), bojový sport, v němž se buď v oktagonové kleci, nebo ringu utkávají dva zápasníci. UFC - soukromá americká společnost, v jejíž soutěži bojují ti nejznámější zápasníci v MMA jako Conor McGregor, Chabib Nurmagomedov. Z Čechů se v ní objevili Karlos Vémola, Viktor Pešta nebo v současnosti Lucie Pudilová. Často najdete přirovnání, že UFC je jako NHL v hokeji. XFN - Organizace působící v Česku, promotérem je Petr Kareš. V MMA v ní zápasí Karlos Vémola, Patrik Kincl, v prosinci se pod její značkou utkali v boxu i zpěváci Marpo a Rytmus. Oktagon MMA - Organizace působící v Česku i na Slovensku, promotéry jsou Ondřej Novotný a Pavol Neruda. V MMA v ní zápasí Miloš Petrášek či Attila Végh.

Odkdy jste vy, jako O2 arena, ve spojení s UFC?

První kontakt proběhl tři roky zpátky a vzešel od nás. Díval jsem se na expanzi UFC v rámci Evropy a viděl destinace typu Polsko, Německo, Rakousko, tak jsem si řekl, že je správný čas pro Prahu. Byli jsme blízko už v červnu 2018, byl zarezervovaný termín, jenže společnost UFC to čtyři měsíce před tím zrušila. V listopadu jsem dostal mail, jestli nemáme volno 23. února. Museli jsme kvůli UFC přesunout i jinou akci, protože pro ně to byl jasně daný termín.

Jak náročné vyjednávání s UFC je?

Hodně náročné. Uvědomují si svoji pozici na trhu, přirovnávám ji k fotbalové Lize mistrů. Nechci dělat žebříček sportů z hlediska atraktivity, ale v rámci lokálního trhu České republiky se MMA dostává na pětku, šestku. UFC v Praze je prestižní věc.

Kdo určil cenu lístků, vy jako partner?

UFC nejdřív osahávala trh, jejich cenová relace byla níž, my jsme na základě zkušeností diskutovali navýšení, byť ne nijak drastické. Taky ale víme, že ta akce musí být dostupná lokálním návštěvníkům. Drtivá většina kupujících je lokálních, když lístky neskončí v rukou překupníků.

Proč se UFC vydala „evropskou cestou“ s Polákem, Nizozemcem či Britem a na seznamu zápasů je jediný český zástupce, Lucie Pudilová?

Výběr zápasníků je kompletně věc UFC, oni od nás chtěli doporučení, my jim je dali. Bylo to pět nejzásadnějších zápasníků z Česka i Slovenska včetně Pudilové. Ta jména si asi dokážete dosadit (nabídku od UFC veřejně přiznal - a odmítl - Jiří Procházka bojující v Japonsku, Karlos Vémola veřejně tvrdí, že s UFC o účasti vyjednával. Kdo dál by teoreticky mohl mít k UFC blízko? Mezi další známé zápasníky patří Patrik Kincl, jenž prý UFC už jednou odmítl, Viktor Pešta, který v UFC už působil, Miloš Petrášek nebo Slováci Attila Végh, Tomáš Deák a Ivan Buchinger, pozn.). I když zápasovou kartu nakonec postavili na jednom českém zápasníkovi, tak akci během pár dnů vyprodali.

Víte, proč se doporučeními přesto neřídili?

To nevím (smích). My jim dali doporučení, pak jsme jen čekali na potvrzení jmen. UFC nám nedala šanci do toho zasahovat.

UFC v Praze Fakta Ceny lístků se pohybovaly od 990,- do 6 000,- korun. Na začátku února bylo přihlášeno přes 70 píšících novinářů z celého světa, většina zahraničních včetně televize ESPN. Zpracovatelem televizního signálu je televize Nova, ovšem přenos vytváří ESPN, která v O2 areně bude mít studio. Nova tak pouze přenos přebírá.

Je ještě šance, že se Slovák nebo Čech v seznamu objeví? (Zbývají ještě dva nepotvrzené zápasy).

Nemyslím si, že je to nutné. Oni to nepotřebují, mají vyprodáno. Možná přemýšlí, co bude dál, nechtějí vystřílet náboje na první rok a nic je netlačí, aby je museli nasadit.

A co obava z atmosféry v hale, že lidi nebudou tak bouřlivě fandit Brazilcům, Polákům...?

Může se to stát, ale oni na to jsou asi zvyklí. Když se podíváte okolo, zastoupení je všude podobné.

Ukáže se UFC v Česku znova?

My bychom si to přáli.



Byl by zájem o UFC před rokem stejný, nebo situaci pomohl poslední půl rok, v němž O2 arenu vyprodaly české organizace XFN a Oktagon?

Asi bychom UFC také vyprodali, jen ne tak rychle. Domácí scéna tomu jistě pomohla. Téměř před třemi lety přišel jako první promotér Petr Kareš z XFN, že chce akci pro čtyři tisíce lidí. Dlouho jsme diskutovali, zda MMA do O2 areny patří. Kareš se ale trefil do správné doby. Pokud je schopen udělat akci v červnu i prosinci, jeho pozice směrem k nám je trochu jiná.

Projevuje se na vaší komunikaci nějak fakt, že promotéři Petr Kareš z XFN a Ondřej Novotný z Oktagonu mají vyostřené vztahy?

To je jejich osobní záležitost. My s nimi máme standardní vztahy jako pronajímatel prostoru.

Kde je potenciál MMA v Česku?

To není nikdo schopný odhadnout. Ten růst byl rychlý a dramatický. Otázka je, kam ten sport zařadit na žebříčku. Možná se MMA dotýká svého stropu.