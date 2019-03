Šampion UFC v krvavé přestřelce. Holloway rozdal rekordních 290 úderů

A vítězně pro obhájce titulu Maxe Hollowaye po čtvrtém kole.

Bolestivě pro Ortegu se zlomeným nosem, palcem a napuchlým okem.

Ukončením Ortegovy neporazitelnosti.

Cenou pro nejlepší zápas večera.

A rekordním zápisem.

Holloway totiž Ortegovi „daroval“ 290 významných (rozumějte nebezpečných, přesných...) úderů. Z toho 134 ve čtvrtém kole. V obou případech jde o rekord v UFC. Ortegu, který významných úderů rozdal 110, pak prohlédli doktoři a seznali, že v zápase pokračovat nemůže.

„Je tu někdo další?“ vyzýval vítězně Holloway.



Takhle Ortega vypadal po 20 minutách v oktagonu:



„Páté kolo nemělo proběhnout. Jsem rád, že to doktoři ukončili. Museli to ukončit. Věřím, že by ho Ortega zvládl, ale moc by mu ublížilo na zdraví. Už čtvrté kolo bylo příliš,“ komentoval prezident UFC Dana White.



„Páté kolo by vypadalo stejně jako čtvrté,“ kvitoval rozhodnutí vítěz duelu. Také Ortega později uznal, že šlo o rozumné řešení. „Spíš bych tam umřel. Tohle byla Maxova noc. A já se vrátím.“



Přitom ve třetím kole to vypadalo, že má Ortega převahu. Jenže čtvrté už zase bylo v plné režii Hollowaye. 134 zásahů do Ortegy budiž důkazem.

Kvůli zdravotním potížím přitom Holloway rok nebojoval. Kvůli zraněné noze neobhajoval v březnu titul proti Frankiemu Edgarovi, v dubnu kvůli problému s hubnutím nezápasil s Chabibem Nurmagomedovem a v červenci ho organizace nepustila právě proti Ortegovi kvůli symptomům po otřesu mozku.

Až v prosinci se dočkal návratu. Proti Ortegovi si připsal dvacátou výhru v UFC, třináctou v řadě a ukončil soupeřovu neporazitelnost. „Ortega je hodně tvrdej soupeř. Dalším neporaženým je Nurmagomedov. Asi to ke mně patří, zařizuju takovým lidem první porážky. Takže to by mě lákalo, ale myslím, že by král měl především bránit vlastní trůn,“ řekl Holloway.

Aby zápasil s Nurmagomedovem, musel by přejít z pérové váhy do lehké (limit 70 kilogramů). Přesně to by si přál prezident White. „V lehké váze by ho čekalo hodně velkých zápasů. Začal by jako číslo pět a mohl by se k titulu probít.“



„Dana White je boss. A Bossové hledají superzápasy,“ chápe Holloway přání prezidenta. Samotný Nurmagomedov čeká, kdy se vůbec vyřeší skandální konec jeho zápasu s Conorem McGregorem, kdy se strhla mela i mezi fanoušky. A tak jen vzkázal, že gratuluje. „Jsi šampion, Maxi.“

