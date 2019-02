Nový šéf Vémoly: Lidi mohou žalovat XFN, zvažujeme výměnu lístků zdarma

V zamotané situaci není lehké poznat, kde leží pravda. Zápasník Karlos Vémola tvrdí, že vypověděl smlouvu v organizaci XFN a přechází ke konkurenci do Oktagonu MMA.

Promotér XFN Petr Kareš si ale stojí za tím, že Vémola nemá právo smlouvu vypovědět, fakticky tak stále zůstává jejich zápasníkem. „Budeme muset podniknout právní kroky. A požádat soud o předběžné opatření, aby nemohl zápasit jinde. Myslíme si, že právo i morální pravda je na naší straně,“ řekl v pondělí pro iDNES.cz Kareš.

Právní zástupce Vémoly Michal Dittrich se soudu vůbec nebojí. „Vše máme podložené, utkáme se u soudu, ten vyhrajeme,“ řekl Dittrich na pondělní tiskové konferenci.



Obavy nemá ani Ondřej Novotný, promotér Oktagonu, který poskytl iDNES.cz rozhovor v úterý.

Všude se dočítám, že přestup Karlose Vémoly je hotová věc, tvrdíte to i vy. Jenže organizace XFN tvrdí, že ne, protože s ní má platnou smlouvu. Kde berete jistotu, že Vémola je opravdu váš?

No, tak vím... (dlouho přemýšlí). Na základě jednání s jeho právní kanceláří beru jistotu hraničící se 100 procenty, že je náš.

Spoléháte se na tvrzení jeho právních zástupců nebo se o to sami aktivně staráte jako organizace?

Samozřejmě staráme. Karlos měl smlouvu, každá smlouva se dá vypovědět. A Karlos došel k názoru jakožto svéprávná osoba, že je ze smlouvy vyvázán.

Co když opravdu není? Třeba se organizaci XFN podaří pozastavit Vémolovi činnost, dokud se situace nevyřeší.

To je spekulace. Já se toho nebojím, jinak bych to nedělal. Věřím, že Karlos nastoupí 16. března v Ostravě, že má všechny podklady a oprávnění podepsat s námi smlouvu.

Vysvětlení pojmů ze světa bojových sportů MMA - znamená „smíšená bojová umění“ (anglicky Mixed martial arts), bojový sport, v němž se buď v oktagonové kleci, nebo ringu utkávají dva zápasníci. XFN - Organizace působící v Česku, promotérem je Petr Kareš. V MMA v ní zápasí Patrik Kincl, v prosinci se pod její značkou utkali v boxu i zpěváci Marpo a Rytmus.

Oktagon MMA - Organizace působící v Česku i na Slovensku, promotéry jsou Ondřej Novotný a Pavol Neruda. V MMA v ní zápasí Miloš Petrášek či Attila Végh. UFC - Ultimate Fight Championship je americká společnost, která provozuje elitní profesionální soutěž ve smíšených bojových uměních. Sdružuje nejlepší bojovníky a provozuje řadu akcí po celém světě. UFC má 12 váhových divizí a prosazuje jednotná pravidla pro MMA.

Je to v tomhle ohledu risk, že jste ohlásil jeho příchod?

Ne.

A ze sportovního hlediska je to risk? Neohrožujete jeho příchodem, že Karlos porazí všechny vaše těžce budované hvězdy a za dva roky se rozhodne, že taky odejde?

To je podstata i krása mého byznysu, nic jistého není. Teď mi může zavolat David Kozma (šampion Oktagonu), že špatně došlápl a zlomil si nohu. Krásný příklad nyní nabídl večer UFC v Austrálii, kdy hlavní zápas zrušili několik hodin před startem, protože zápasníka (Roberta Whittakera) odvezli na operaci s kýlou. Snažíte se mě natlačit do situace, kterou nemůžu mít v hlavě. Moje starost je, abych měl dostatečně širokou stáj a dokázal fanouškům nabídnout to, co u nich vzbudí největší zájem. A zápasníkům musím dát, co chtějí: slávu, peníze a kvalitativní růst. Vémola spojuje všechny tyto věci.

Jste ochotný mi popsat vyjednávání s Vémolou v posledním měsíci?

Na to je příliš brzo.

Kdo oslovil koho? Vím, že říkáte, že jste neustále průběžně v kontaktu.

Přesně tak, my se stále potkáváme, mluvíme spolu. Není jeden moment, prostě to najednou bylo tady.

Vlevo je na fotce Karlos Vémola, vpravo jeho soupeř v roce 2019 Attila Végh.

Na jaké pozici v Oktagonu Vémola startuje? Sám říká, že si uvědomuje, že nebude hned zápasit o titul, přichází k vám po velkém divadle na tiskové konferenci jako bývalá hvězda XFN, je hvězda i u vás?

Je, on je ikona. Já Karlose nyní neřadím mezi TOP 5 zápasníků, co se sportovních dovedností týče. Kdybych vedle sebe postavil Jiřího Procházku (bojuje v Japonsku), Tomáše Deáka, Attilu Végha (oba z Oktagonu), Ivana Buchingera (z XFN) nebo Viktora Peštu (hledá angažmá), tak ti lidé jsou dovednostně výš než Karlos. Vždyť Buchinger je šampionem organizace M1, Procházka bude bojovat o titul v Japonsku, Végh je šampionem Bellatoru (druhé nejuznávanější organizace). Toho Vémola nikdy nedosáhl. Zase ale má to, co ti druzí ne. Svými výroky, výsledky i přístupem pobláznil celou republiku. Má v sobě něco, čeho se chceme všichni dotýkat, je přitažlivý. I když jsem jeho některé soupeře neuznával, tak je to chyba promotéra. Když je tak blbý, že mu dával jednoduché skalpy a prachy, tak proč by to Karlos nevzal. Bojový život je krátký.

Vy mu tedy dáte větší výzvy?

Celou dobu vím, že Karlos je ochotný se výzvám postavit, ale chce za ně dostat zaplaceno a chce péči. Že půjde dvakrát s Attilou Véghem (ve váhové kategorii do 93 kilogramů)? Splněný sen. Vémola je instituce v Česku, Végh na Slovensku, obě jsou všemu nadřazené. Také chcete vidět zápas Nadal - Federer. A v kategorii do 84 kilogramů, neslibuju, ale může se stát, že dostane ihned zápas o titul, přes koho by se měl propracovávat? Nemusíme ho zkoušet, dává to smysl.

Na turnaji v Ostravě (16. března) ho ovšem plánujete dát mimo hlavní kartu, mimo televizní záběry.

Protože mám tolik úcty k našim zápasníkům, kteří jsou u nás déle. Oni by ten turnaj utáhli i bez Vémoly. Také jsem mu to řekl, že ho v Ostravě nepotřebuju. Bude něco navíc, tahák, to nezastírám, ale my bychom Ostravu prodali i bez něj.

Promotér Ondřej Novotný z organizace Oktagon MMA

Jak Vémola vzal, že nebude na hlavní kartě?

V pohodě, neměl jediné slovo proti. Nebude v televizi, ale za patnáct hodin jeho video na YouTube aktivně vyhledá půl milionu lidí. A to má v sobě možná ještě větší reklamní sílu než TV přenos. To se snažím vysvětlit. Cesty k popularitě a penězům jsou různé. Karlos je velmi chytrý a vnímavý byznysman, takže to chápe.

V červnu se měl utkat v odvetě s Patrikem Kinclem v pražské O2 areně, zatím to vypadá, že k ní tedy nedojde. Představme si hypotetickou situaci, kdy Kincl řekne, že do Oktagonu přestoupí, ale chce Vémolu, dali byste mu ho?

Asi bychom s tím neměli větší problém. Akorát bychom se museli domluvit na reálných finančních podmínkách. Na jiných, než na jaké je nyní zvyklý.

Nevyzýval Vémola v pondělí Kincla, ať do Oktagonu přijde, proto, že ví, že se to nejspíše nestane?

Karlos v tomto ohledu nemůže vtipkovat. Jednoznačně řekl, ať Kincl přijde, my mu Karlose dáme, když se dohodneme na podmínkách.

První zápas vypadal, že Kincl na Vémolu měl. Vidíte to stejně?

To jste řekl vy a já přikyvuji. Připadalo vám to správně. Kincl mohl Vémolu mít, kdyby byl schopný jít přes svojí hlavu. Jenže to nebyl.

Vémola na tiskovce prosil, ať se ho novináři neptají na otázku, zda před Kinclem utíká. Je to opravdu tak absurdní otázka?

Je to nesmysl. Samozřejmě Kincl může výhrou získat, Vémola hodně ztratit. Kincl je hodně namistrovaný, moc lidí ho nemá na scéně rádo, to říkám naprosto otevřeně, a nepřeje si, aby vyhrával. Ale po sportovní stránce je bezpochyby velmi dobrý.

Budete s Patrikem Kinclem mluvit?

Budeme se potkávat. Byť k němu mám osobní výhrady, tak ho uznávám jako zápasníka. Nemám problém ho pozdravit a podat mu ruku.

16. března pořádáte turnaj vy, Oktagon MMA, v Ostravě, konkurenční XFN zase v Brně. Byla to z vaší strany schválnost? Promotér Petr Kareš z XFN tvrdí, že měli termín zarezervovaný první, dokládají to příspěvky na Facebooku.

Je mi buřt, kdy se to zaregistrovalo, nevěděl jsem, že ten turnaj v Brně mají. Když jsme to ohlašovali, tak mi to řekli. Ano, je to blbé. Ale když se podíváte na náš turnaj v Ostravě před rokem, dělali jsme ho 17. března. Podobné datum, stejný den (sobota). Náš kalendář se nemění. Tahle termínová válka je vyvolána Voldemortem a jeho Zmijozelem (myšleno Petrem Karešem a organizací XFN). Než přišla tahle parta, byl nesmysl sahat si do termínů, my promotéři se všichni známe, nějak respektujeme, i když se zrovna nemilujeme. Pravda je i taková, že byl problém s halami, protože je hokejová extraliga, jsou zarezervované termíny a tenhle byl jediný volný.

Je nešťastné, že se turnaje konají ve stejný den?

Je. Nejsem z toho šťastný, spousta fanoušků chce vidět oba turnaje, lidi si zaplatili u XFN za něco, co nedostanou. Dokonce přemýšlíme, že lidem, kteří si koupili lístky do kotle Vémoly do Brna, vyměníme lístky zadarmo k nám do Ostravy. Pro nás to je bezprecedentní a šílený nápad. Vždyť XFN začalo prodávat lístky na zápasy, o kterých vědělo, že nejspíše nebudou, protože Vémola už přinesl výpověď smlouvy. To je úmyslný podvod na fanoušcích, což je na žalobu. Nedivil bych se, lidi je můžou žalovat.

Vás to sice poškodí finančně, ale můžete si získat srdce fanoušků, kterým vynahradíte lístky, že?

Chápu, ale získávejte si srdce za milion ze svého. Lhal bych, že nás to nebude případně bolet.