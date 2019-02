Vémola hlásí přestup, jeho právník očekává soud. Soupeř Végh už se těší

„O přestupu se mluvilo dlouho. Léta slibuju, že doručím československý zápas století s Véghem. Zjistil jsem, že jinak to nepůjde. A svým fanouškům, když něco slíbím, tak to doručím. Také jsem slíbil, že zmlátím Samuela Krištofiče, to je cesta,“ řekl Vémola.



Přestup Vémoly ke konkurenci? My mu nedlužíme, hájí se XFN Promotér XFN Petr Kareš poskytl iDNES.cz rozhovor o odchodu Vémoly

Oba sliby prý může splnit jedině u Oktagonu MMA.

Jenže je to zatím nejistá situace.

Organizace XFN, ve které doteď Vémola bojoval, tvrdí, že má se zápasníkem stále platnou smlouvu. Že český bojovník nemá právo ani důvod kontrakt rušit. „Pan Vémola se pokusil smlouvu jednostranně vypovědět, my to neuznáváme. Budeme muset podniknout právní kroky a požádat soud o předběžné opatření, aby nemohl zápasit jinde,“ řekl Kareš v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Stejně jako plní své závazky ze smlouvy plynoucí XFN, budou smluvní závazky dodržovány také druhou stranou. Upozorňujeme pana Vémolu, a případné zájemce o jeho služby, že pravidla musí platit pro všechny,“ uvedla organizace XFN na svých facebookových stránkách v pondělí večer po vystoupení Vémoly na tiskové konferenci.



Právních tahanic se ovšem Vémolův zástupce Michal Dittrich nebojí. „Máme vše podložené, nejspíše se s nimi utkáme u soudu, ale ten vyhrajeme,“ řekl Dittrich.

A kdy se Vémola může ukázat poprvé v oktagonu u nové organizace? Přál by si termín 16. března v Ostravě (paradoxně měl ten samý den bojovat v Brně s Martinem Šolcem pod XFN), zatím ovšem není soupeř.

Vlevo na fotce je Karlos Vémola, vpravo slovenský bijec MMA Attila Végh.

A co říká na případný příchod Vémoly slovenský bijec Attila Végh? „Jsem rád, těší mě, že si Karlíto uvědomil, že tahle organizace je jednička. A nebudu zastírat, Karlíto je velmi silný,“ smál se. Jejich souboj by se měl uskutečnit někdy v roce 2019.



Vlevo je slovenský bijec MMA Attila Végh, vpravo český Karlos Vémola na tiskové konferenci organizace Oktagon MMA.

Ohlášený odchod Vémoly z XFN s sebou ovšem nese problémy. V červnu se v Praze měla odehrát odveta mezi ním a Patrikem Kinclem, na kterou by nedošlo. „Kdysi Kincl řval, že do Oktagonu přijde zbít Gábora Borárose, tak ať Kincl přestoupí taky,“ vidí cestu Vémola.

„Že se vyhne své porážce, je pro něj bonus, jde hlavně po penězích, vždy to tak bylo. Snad to jeho zarytí fanoušci vidí. Já jdu dál, pro mě to je takové malé vítězství. Vždy mě bude štvát, že jsem prohrál s Lancem Armstrongem české MMA. Ale já se nad to povznesu a pozdravím ho do kamery v UFC. Lvi zdrhají první,“ uvedl Kincl na Facebooku v pondělí večer.



Další komplikací je, že mnoho fanoušků MMA si už koupilo lístky na oba Vémolovy zápasy v XFN. Ten se za to omluvil, organizace Oktagon MMA však neplánuje žádnou náhradu. „XFN lidem úmyslně lhalo, je to jejich problém. Nám to je líto, ale nemůžeme na to doplácet,“ uvedl promotér Oktagon MMA Ondřej Novotný.