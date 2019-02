Legenda UFC se klaní nástupci, který vyhrál svůj „basket s Jordanem“

A svůj „basket“ v Austrálii vyhrál, usnesli se rozhodčí, podle nich 29letý Adesanya ovládl všechna tři kola poměrem 29-28, 30-27, 30-27. Ve střední kategorii do 84 kilogramů porazil muže, který se pyšní ohromnými čísly.

Nigerijský zápasník MMA v organizaci UFC Israel Adesanya.

Vždyť nikdo v historii UFC nedržel titulový pás déle než nyní 43letý Silva, on vydržel téměř sedm let, 2 457 dní mezi roky 2006 a 2013. „Hrozně tě oceňuju, děláš to tak dlouho, příteli,“ smekl před svou ikonou vítěz.

Stále neporažený Adesanya netají, že by kariéru Silvy rád napodobil.

„Díky němu chci být nejlepší na světě. Dřív jsem si chybně myslel, že musíte mít velké svaly, být krásný, abyste dobře bojovali. Pak jsem uviděl nějakého malého, hubeného černého chlapíka, jak to všem nandává. Došlo mi, že takový můžu být také,“ vyprávěl Adesanya pro web news.com.au.

Na fotkách je Anderson Silva bez vlasů, Israel Adesanya s vlasy.

I proto neváhal, když se mu naskytla možnost utkat se se svým hrdinou. „Vzhlížel jsem k němu, napodoboval ho, takže pokud chce bojovat se svým klonem, může. Ale jsem lepší než on, protože jsem každý jeho krok studoval, znám ho lépe, než zná sám sebe. Vím o něm, co ani on neví,“ říkal ještě před střetem Adesanya pro web Stuff.



Zda mluvil pravdu, ví asi jen on sám. Jisté však je, že pro vítězství si došel.

„Předávám ti štafetu,“ poklonil se poražený Silva. Symbolicky tak uznal, že jeho slavná cesta se jistě chýlí ke konci. V americké organizaci UFC nasbíral v letech své dominance dohromady 16 vítězství v řadě, než přišel strmý pád.

Od roku 2013 vyhrál jen jeden ze šesti bojů. „I tak jsem moc šťastný. Svojí práci miluju, vím, že je těžká, ale dávám do ní srdce, svůj život,“ neutápí se Silva ve smutku.

Slova obdivu našel na Twitteru i Conor McGregor: „Fenomenální, vychytralý veterán, velký respekt jako vždy,“ napsal irský zápasník.

Co bude dál? Silva před ukončením kariéry vymýšlí, s kým by se na poslední chvíli ještě mohl utkat, zato mladší Israel Adesanya má jasno. Chce bojovat o titul. Původně měl jít do oktagonu s vítězem duelu Robert Whittaker - Kelvin Gastelum, jenže na poslední chvíli Whittaker podstoupil operaci a zápas zrušil.

„Je mi jedno s kým, ale já mám teď právo na titulové utkání,“ citoval web MMA Junkie odvážné prohlášení nigerijského bijce a šestku žebříčku ve své kategorii do 84 kilogramů.