Primátorky: bez Dukly i Slavie. Bojovat bude jen sedm osmiveslic

Už v úterý vedení Českého svazu veslování na návrh reprezentačního trenéra Jakuba Makovičky rozhodlo, že reprezentanti, kteří mají na začátku října startovat na mistrovství Evropy v Polsku, nebudou na Primátorkách ve velkých posádkách závodit.

„Předsednictvo svazu se domluvilo, že reprezentanti budou startovat jen na skifech, kde nehrozí nákaza koronavirem. Tam to lze ohlídat. Na osmách, speciálně univerzitních, jedou reprezentanti s lidmi z univerzit. Už nyní je jeden kluk z reprezentace do 23 let pozitivní na Dukle a další dva jsou mimo. U áčka jsme se dohodli, že z preventivních důvodů nepojedou vůbec,“ řekl v úterý Makovička ČTK.

V ženském skifu tak dojde neplánovaně na souboj parťaček z dvojskifu Lenky Antošové a Kristýny Fleissnerové. Nejlepší český veslař historie Ondřej Synek svůj start zrušil, neboť se v týdnu zranil při tréninku.